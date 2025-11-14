Избран новый председатель епископской конференции США

Новым председателем Конференции католических епископов США (USCCB) избран архиепископ Оклахома-Сити монс. Пол Кокли. Выборы состоялись 11 ноября на пленарном собрании в Балтиморе. Вице-президентом избран епископ Брунсвилла (шт. Техас) Дэниел Флорес. Подробности со ссылкой на CNA сообщает «Благовест-инфо».

Архиепископ Кокли, ранее являвшийся секретарем национальной епископской конференции, будет служить президентом в течение трех лет, сменив на этом посту архиепископа Тимоти П. Броглио.

70-летний Пол Кокли, хиротонисанный во епископа в 2004 году и возглавляющий епархию Оклахома-Сити с 2011 года, известен своими выступлениями за культуру жизни и против гендерной идеологии, а также поддержкой мигрантов.

В 2022 году Кокли дал высокую оценку законодателям Оклахомы «за поддержку мер по защите жизни» после того, как в штате был принят закон, запрещающий практически все аборты. При этом он критиковал власти Оклахомы за сохранение в штате смертной казни.

В 2023 году архиепископ выражал обеспокоенность ростом «гендерной дисфории» и продвижением гендерной идеологии в американском обществе. Он консультировал родителей и критиковал лекарственные препараты и операции, используемые для смены пола.

Кокли также критиковал действия администрации президента Трампа по массовой депортации мигрантов. В феврале этого года он заявил, что такие депортации «несут страх и даже страдания нашим ближним – иммигрантам, мигрантам и беженцам, которые прибыли сюда с теми же ожиданиями, что многие из наших предков». При этом он утверждал, что «нелегальная иммиграция – это неправильно» и призывал к защите границ страны.