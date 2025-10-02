Италия: соглашение о гуманитарных коридорах

26 сентября в Министерстве внутренних дел Итальянской Республики состоялось подписание договора о новых гуманитарных коридорах, сообщает русская служба Vatican News.

Документ подписали Община Святого Эгидия, евангелические и вальденсианские общины, а также МВД и МИД Италии. Договор предусматривает въезд на территорию страны еще тысячи беженцев, имеющих право на гуманитарную защиту: наиболее уязвимых семей и людей из разных стран, рискующих жизнью из-за войны или насилия. Все они в настоящее время находятся в лагерях беженцев в Ливане.

В соответствии с этим соглашением беженцы должны прибыть в Италию максимум в течение трех лет. Таким образом они будут спасены от сети торговцев людьми и, в рамках уже испытанного и действующего проекта, распределены по разным областям Италии. Местные церковные общины и общественные организации будут сопровождать их в изучении итальянского языка, включении детей в образовательную систему и трудоустройство взрослых.

Президент Общины Святого Эгидия Марко Импальяццо после подписания договора сказал: «Это знак надежды и мира во времена, насыщенные большой напряженностью на Ближнем Востоке и во всем мире. Посредством приёма и интеграции через уже зарекомендовавшие себя гуманитарные коридоры мы сможем вернуть будущее людям и семьям, бежавшим из стран, где идет война, тем, кто месяцами, а то и годами ждут вызова от Европы. Мы можем доказать, что есть и иной путь для тех, кто просит о въезде на наш континент: путь легального пересечения границы, которое ведет ко благу и для спасенных, и для принимающей стороны».

В целом гуманитарные коридоры, идея которых принадлежала Общине Святого Эгидия и еще нескольким ассоциациям, позволили безопасно пересечь европейскую границу более чем 8500 беженцам. Этот проект находится на полном самофинансировании и представляет собой успешную модель, сочетающую в себе солидарность, безопасность и интеграцию.