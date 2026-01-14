Италия и Ватикан против суррогатного материнства

Во вторник 13 января в Посольстве Италии при Святейшем Престоле состоялись дебаты на тему суррогатного материнства. Встреча была организована итальянским представительством в Ватикане в сотрудничестве с Министерством семьи, рождаемости и равных возможностей.

Дебаты проходили в здании посольства – римском Палаццо Борромео. Как сообщает информационная служба диппредставительства, эта тема была поднята с целью привлечения внимания общественности к этическим, правовым и социальным аспектам, связанным с практикой суррогатного материнства.

После приветствий посла Итальянской Республики Франческо Ди Нитто и декана дипломатического корпуса при Св. Престоле Джорджа Пулидеса с докладами выступили: со стороны Италии — министр по делам семьи, вопросам рождаемости и равных возможностей Эуджения Роччелла и со стороны Ватикана — секретарь Св. Престола по связям с государствами и международными организациями монсеньор Пол Ричард Галлахер. Дискуссию модерировала журналист Сузанна Лемма.

Момент дискуссии

Монсеньор Галлахер изложил позицию Святейшего Престола, отвергающего практику суррогатного материнства. Как недавно заявил Папа Лев XIV, суррогатное материнство превращает вынашивание ребенка в торговую сделку, попирая достоинство самого ребенка – сведенного к «продукту» — и его матери, чье тело и способность к деторождению подвергается манипуляции. Представитель Святейшего Престола напомнил о призыве Папы Франциска запретить суррогатное материнство на международном уровне.

Это предложение разделяет министр Роччелла. Она подчеркнула, что суррогатное материнство не вдохновляется ни альтруизмом, ни солидарностью: речь идет об экплуатации и о насилии против женщин, что признает также ООН. Министр отметила, что Италия намерена продолжать работать на международной арене для роста консенсуса вокруг международного запрета суррогатного материнства.

Встреча, прошедшая в Палаццо Борромео, стала частью акции по привлечению общественного внимания к суррогатному материнству, которую Италия и Святейший Престол проводят в лоне ООН, и продолжением предыдущих дебатов, организованных в Нью-Йорке и в Женеве.



Источник: русская служба Vatican News