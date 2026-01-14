Италия и Ватикан против суррогатного материнства

Январь 14, 2026

Во вторник 13 января в Посольстве Италии при Святейшем Престоле состоялись на тему суррогатного материнства. Встреча была организована итальянским представительством в Ватикане в сотрудничестве с Министерством семьи, рождаемости и равных возможностей.

Дебаты проходили в здании посольства – римском Палаццо Борромео. Как сообщает информационная служба диппредставительства, эта тема была поднята с целью привлечения внимания общественности к этическим, правовым и социальным аспектам, связанным с практикой суррогатного материнства.

После приветствий посла Итальянской Республики Франческо Ди Нитто и декана дипломатического корпуса при Св. Престоле Джорджа Пулидеса с докладами выступили: со стороны Италии — министр по делам семьи, вопросам рождаемости и равных возможностей Эуджения Роччелла и со стороны Ватикана — секретарь Св. Престола по связям с государствами и международными организациями монсеньор . Дискуссию модерировала журналист Сузанна Лемма.

Момент

Монсеньор Галлахер изложил позицию Святейшего Престола, отвергающего практику суррогатного материнства. Как недавно заявил Папа Лев XIV, превращает вынашивание ребенка в торговую сделку, попирая достоинство самого ребенка – сведенного к «продукту» — и его матери, чье тело и способность к деторождению подвергается манипуляции. Представитель Святейшего Престола напомнил о призыве Папы Франциска запретить на международном уровне.

Это предложение разделяет министр Роччелла. Она подчеркнула, что суррогатное материнство не вдохновляется ни альтруизмом, ни солидарностью: речь идет об экплуатации и о насилии против женщин, что признает также ООН. Министр отметила, что намерена продолжать работать на международной арене для роста консенсуса вокруг международного запрета суррогатного материнства.

Встреча, прошедшая в Палаццо Борромео, стала частью акции по привлечению общественного внимания к суррогатному материнству, которую Италия и проводят в лоне ООН, и продолжением предыдущих дебатов, организованных в Нью-Йорке и в Женеве.


Источник: русская служба Vatican News

