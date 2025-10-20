Искусственный интеллект в медицине: между пользой и рисками

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин высказал точку зрения Святейшего Престола на использование искусственного интеллекта в медицине, выступив в Высшем институте здравоохранения по случаю открытия Центра изучения и развития ИИ.

По словам иерарха, тема ИИ «определяет наше настоящее и формирует необратимо наше будущее», и речь идет об одном из самых значимых технологических и антропологических вызовов нашего времени.

Ни в одной сфере перспективы ИИ не проявляют себя с такой силой, как в медицине и заботе о человеке, — но именно в этой сфере потенциальные риски требуют наибольшей бдительности.

Церковь, подчеркнул Паролин, смотрит на научно-технический прогресс двояко. Она восхищается человеческим гением, искрой креативности, отражающей образ Творца, но в то же время видит его риски: «Если вчера таким риском было сведение человека к “силе мускулов”, то сегодня это риск свести его к совокупности процессных данных, к “профилю”, который можно проанализировать, к статистическому случаю, из которого можно сделать вероятностные выводы». Связанные с искусственным интеллектом угрозы требуют тщательного этического распознавания. Во-первых, это угроза дегуманизации лечения или отделения медицины от медика, а ведь отношения между врачом и пациентом «экзистенциальны», их нельзя заменить никакими расчетами. Общение медика и пациента – не просто «обмен информацией»: это «терапевтический альянс, союз, основанный на доверии». «Алгоритм может поставить диагноз, но не может предложить слово утешения. Он может рассчитать дозировку, но не может пожать руку. Он может оптимизировать протокол, но не может проявить эмпатическое участие в тайне боли».

Еще один риск, о котором упомянул кардинал Паролин, — это «алгоритмическая дискриминация»: «Алгоритмы обучаются на данных, по которым их натренировали… Если эти данные отражают предубеждения и неравенство, существующие в нашем обществе, то ИИ лишь воспроизведёт их и усилит, создавая новый, извращенный «санитарный апартеид». Система, натренированная преимущественно на данных определенной народности с определенным уровнем доходов, может быть менее эффективной или даже вредоносной, если ее применять к другим народам. Принцип инклюзивности требует гарантии, что выгода от ИИ в медицине будет предназначена по-настоящему для всех, начиная с самых уязвимых».

Кроме того, возникает вопрос об ответственности: «Если алгоритм совершит диагностическую ошибку с фатальными последствиями, кто будет за это отвечать? Врач, который на него полагался, больница, закупившая программное обеспечение, создавшая его компания — или инженер, написавший код? Недостаточная ясность в этом смысле несет с собой риск создать “системную безответственность”, где в конечном счете никто не будет по-настоящему нести ответственность, а жертва не добьется справедливости».

Госсекретарь Ватикана задался вопросом, какой ценностью в популярной сегодня «культуре отбросов» алгоритм будет наделять, например, старика со множественными патологиями, неизлечимого больного, рождающегося младенца с тяжелыми дефектами? Есть риск, что на основе расчетов между пользой и расходами ИИ будет принимать решения о прерывании терапии, считая чью-то жизнь недостаточно ценной. «Здесь мы прикасаемся к сердцевине нашей этики, — пояснил Паролин. – Для нас жизнь имеет бесконечную ценность от зачатия до естественной смерти, и эта ценность не зависит от ее полезности, продуктивности или физического совершенства. Достоинство человека превыше любого расчета».

Это не означает, что мы должны отвергнуть новые технологии: «Нет, это никогда не было путем Церкви. Ее путь – это человеческое и человечное управление технологией. Ее путь — это постоянный и плодотворный диалог между учеными, экспертами по этике, философами, богословами и политическими лидерами, с тем чтобы построить вместе будущее, где инновации станут синонимом человеческого прогресса».

В заключение своего доклада в Высшем институте здравоохранения кардинал Паролин отметил, что мы стоим на перепутье и должны сделать фундаментальный выбор: выбрать технологию, которая отбраковывает самых слабых и монетизирует лечение или же развивать и применять искусственный интеллект, который будет по-настоящему «интеллектуальным», просвещенным этикой, который будет по-настоящему «служить», ориентируясь на целостное благо каждого отдельного человека.



Источник: русская служба Vatican News