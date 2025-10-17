Иезуиты остаются в Афганистане, чтобы продолжать помогать нуждающимся

Служба помощи беженцам, организованная Обществом Иисуса, остается в Афганистане и после 2021 года. Ее программы дают надежду детям и женщинам, находящимся в тяжелых условиях при нынешнем режиме талибов, пишет Vatican News.

«Преодолевать отчаяние, питая надежду» – эта фраза подводит итог работе Службы иезуитов по делам беженцев (JRS) в Афганистане. Как сообщил из Кабула изданию L’Osservatore Romano Сандеш Гонсалвес, руководитель службы в этой стране, даже при режиме талибов существуют возможности для работы в сфере образования, профессиональной подготовки и социального развития. Он подчеркнул, что пример афганских детей, молодёжи и женщин – это знак надежды.

Новая ситуация в стране, сложившаяся после ухода США и усиления движения Талибан, не остановила JRS. Служба, действующая как официально зарегистрированная международная неправительственная организация, смогла продолжить свою работу даже после того, как многие другие организации покинули страну, а люди остались без доступа к таким базовым услугам, как школьное образование.

Служба иезуитов работает на афганской земле с 2005 года, помогая внутренне перемещенным лицам и репатриантам. За это время более 150 000 человек получили поддержку. В 2025 году волонтёры продолжают работать с более чем 10 000 детей и подростков в лагерях беженцев Кабула и Герата, обеспечивая им достойные условия жизни.

Один из ключевых проектов — “Skilling circles” — открывает новые возможности для женщин в возрасте от 16 до 28 лет. Они обучаются вышивке, ткачеству ковров и портняжному делу. Это позволяет им не только получать доход, но и обрести уверенность в себе.

Продукция продаётся даже за рубежом. Более 400 молодых женщин уже зарегистрировали собственный бизнес и планируют открыть магазины в Кабуле и Герате.

Ещё одно направление работы – Центры развития общин, где дети-беженцы учатся читать, писать и считать. Эти центры становятся безопасным пространством для их развития и укрепления взаимопонимания, независимо от их этнического происхождения. В преподавании принимают участие молодые местные специалисты, а деятельность центров поддерживается местными советами старейшин.