«Христос Джустиниани» работы Микеланджело прибывает в Палермо из монастыря Сан-Винченцо в Бассано-Романо

С 13 ноября 2025 года скульптура Микеланджело «Христос, несущий крест», будет экспонироваться в покоях Королевского дворца в Палермо, столицы Сицилии. Эта работа из монастыря Сан-Винченцо в Бассано-Романо прибывает на Сицилию благодаря Фонду Фридриха II, сообщает «Седмица» со ссылкой на издание Finestre Sull Arte.

Скульптура Миканджело Буонарроти «Христос, несущий крест», хранящаяся в монастыре Сан-Винченцо в Бассано-Романо, также известна как «Христос Джустиниани» или «Первый Христос Минервы». Она будет выставлена ​​в Палермо в Королевском дворце по инициативе Фонда Фридриха II.

Предварительный показ работы для прессы состоится во вторник, 11 ноября, а публичное открытие запланировано на четверг, 13 ноября 2025 года.

На встрече выступят Гаэтано Гальваньо, президент Фонда Фридриха II, Антонелла Разете, исполняющая обязанности генерального директора, Дюверли Беркус Гома, настоятель монастыря Святого Винченцо, Габриэле Аккорнеро, менеджер по культуре, и Пьерлуиджи Карофано, историк искусства.

Выставка организована совместно с Сицилийской региональной ассамблеей, монастырем Сан Винченцо Мартире – монахами-бенедиктинцами ордена Сильвестрини, Министерством охраны культурного наследия (DIT — Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio), Суперинтендантством провинции Витербо и Южной Этрурии, а также при техническом участии компании Erco Lighting в проекте освещения.

«Cristo Portacroce Giustiniani» — одно из самых загадочных и захватывающих произведений Микеланджело. Статуя, считающаяся первой версией знаменитого Христа из римской церкви Санта-Мария-сопра-Минерва, была начата Микеланджело в Риме в 1514 году по заказу Бернандо Ченчо, каноника собора Святого Петра, вместе с Марио Скаппуччи, Пьетро Паоло Кастеллано и Метелло Вари для базилики Санта Мария сопра Минерва. Однако во время работы на лице Христа появилась черная прожилка, которая убедила художника отказаться от мрамора и начать работу заново.

Вторая версия, завершенная в 1518 году и ныне находящаяся в Санта-Мария-сопра-Минерва, стала канонической. Но первая, незаконченная, исчезла на века, породив легенды и исследования.

Согласно имеющимся данным, скульптура оставалась во владении Метелло Вари, который установил её в своём римском саду, где в 1556 году её увидел Улисс Альдрованди. Затем её следы были утеряны до 2001 года, когда во время реставрации в монастыре Сан-Винченцо в Бассано-Романо была обнаружена статуя с идентичной прожилкой на лице: это стало решающим доказательством её идентификации с таинственным «Христом, несущим крест» Джустиниани.

Согласно архивным документам, статуя была приобретена в 1607 году маркизом Винченцо Джустиниани, меценатом и тонким ценителем искусства, за весьма скромную цену. Во время Контрреформации маркиз внес изменения в изображение обнажённой фигуры Христа, чтобы привести его в соответствие с новыми религиозными канонами; по некоторым данным, в этом поучаствовал Джованни Лоренцо Бернини. В 1644 году князь Андреа Джустиниани перенёс скульптуру в семейную церковь-мавзолей в Бассано-Романо, где она оставалась на протяжении веков.