Христианские ценности и христианские дела. Из интервью кард. Паролина изданию «Диалоги»

Кризис международных организаций, отказ Европы от христианских корней и – с другой стороны – заявления о христианских ценностях со стороны политиков США: эти и другие темы кардинал Пьетро Паролин раскрыл в интервью ежеквартальному изданию «Диалоги» итальянской католической организации «Католическое действие».

На вопрос о роли ООН ватиканский госсекретарь ответил, что Святейший Престол «продолжает верить в важность ООН и поддерживает ее, считая, что международные организации основоположны для того, чтобы тормозить логику сильнейшего».

Что касается Европейского союза, изначально построенного на христианских ценностях, то сегодня она отказалась от их упоминания. Однако это не значит, что христиане не могут внести в его развитие значительный вклад. «Больше всего, — пояснил Паролин, — меня беспокоит не вопрос упоминания на бумаге, а то, насколько эти корни живы и действенны сегодня». Верующий по-прежнему может решительным образом содействовать общеевропейскому проекту, продвигая ценность жизни, обновление финансово-экономической системы, религиозную свободу, защиту творения, защиту мира. Кроме того, католические учебные заведения играют важную роль в разработке новых экономических моделей, основанных на справедливости и заботе о слабых, а не на идолопоклонничестве деньгам.

Говоря об отношениях между Святейший Престолом и мировыми лидерами, кардинал Паролин отметил: «Епископ Рима обладает нравственным авторитетом, который возрос, когда он утратил земную власть. Но это голос, вопиющий в пустыне». Паролин привел пример: когда Иоанн Павел II трудился ради свободы Восточной Европы, он получал поддержку потому, что Западу это было выгодно. Но когда, после падения коммунистических режимов, тот же Папа умолял на вступать в войну в Ираке, «те, кто незадолго до этого пели ему осанну, оставили его в одиночестве». Поэтому неудивительно, что и сегодня между словами Папой и действиями мировых лидеров есть «большие дистанции»: важно помнить, что эти дистанции никогда не должны препятствовать открытому диалогу со всеми.

На вопрос о заявлениях американских политиков о христианских ценностях и их расхождении с конкретными делами Паролин ответил: «Нельзя утверждать, что мы любим и защищаем жизнь, и беспокоиться только о жизни рождающихся детей, не обращая внимания на жизнь мигрантов, умирающих в море, женщин и детей, не имеющих пропитания, народов, изнуренных оружием, которое мы производим и продаем, тех, кто отстаивает свое право свободно выбирать вероисповедание». С другой стороны, добавил Паролин, «те, кто заботятся о спасении китов, но оправдывают безмолвное убийство огромного числа детей в материнской утробе, впадает в то же самое противоречие».



Источник: русская служба Vatican News