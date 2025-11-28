Греко-католики и православные вступили в Рождественский пост, у католиков латинской традиции с 30 ноября — Адвент

У католиков византийской традиции, православных христиан, а также в других Церквах, где действует Юлианский календарь (он отличается от современного — Григорианского — на 13 дней) 28-го ноября начался Рождественский пост, который всегда длится 40 дней, по 6-е января. Таким образом христиане византийской традиции приступили к подготовке к празднику Рождества Христова.

В Элладской (Греческой) Православной Церкви и других Церквах, которые живут по новому стилю и празднуют Рождество 25 декабря, Рождественский пост идет уже давно: он начался 15 ноября и продлится до 24 декабря. (Это касается и Украинской Греко-Католической Церкви, которая с 2023 года перешла на ново-юлианский календарь).

Этот пост посвящен ожиданию Рождества. Все христиане стараются подготовить свою душу постом и усиленной молитвой, чтобы встретить праздник в чистой радости.

Рождество Христово, как и праздник Воскресения Господня (Пасхи), является крупнейшим праздником литургического года, поэтому пост перед Рождеством подобен Великому посту перед Пасхой и даже носит такое же название Четыредесятницы.

Однако Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский посты. «Колыбелью» этого поста, как отмечает в своей книге «Познай свой обряд» о. Юлиан Катрий, является древняя Галлия (сегодняшняя Франция). Упоминания о подготовительном посте к Рождеству Христову на этих территориях восходят к V веку. Несколько позже этот пост переходит в Рим и Италию, а затем – в Англию. Первое упоминание на Востоке о Рождественском посте от 14 ноября (по старому стилю) подает Коптийский календарь в VIII веке. Иоанну Постнику (582-595), Патриарху Константинопольскому, приписывают такое правило: «Необходимо, чтобы миряне воздержались от мяса в две Четыредесятницы – это пост Св. Филиппа (Рождественский пост — ред.) и пост Свв. Апостолов Петра и Павла». В IX веке Рождественский пост становится общеобязательным на всём Востоке.

Рождественский пост называется также Филипповым, потому что заговенье — последний день перед постом, когда можно употреблять мясо и другие продукты животного происхождения, — приходится на день памяти святого апостола Филиппа.

Во время Рождественского поста немного изменяется церковное богослужение: начиная с 4 декабря, праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы (21 ноября по ст. стилю), на Утрене начинают петь рождественские песнопения — ирмосы Рождественского канона. Самый известный из них в переводе на русский язык звучит так: «Христос рождается, — славьте! Христос с небес, — встречайте! Христос на земле, — возноситесь! Пой Господу, вся земля, и с веселием воспойте, люди: ибо Он прославился».

***

А в Римско-Католической Церкви и в некоторых протестантских деноминациях (например, у лютеран) время подготовки к празднованию Рождества Спасителя, аналогичное периоду Рождественского поста на Востоке, называется Адвентом.

В настоящее время Адвент в Католической Церкви не рассматривается как постный период, хотя многие постные и покаянные практики продолжают существовать, например, воздержание от мясной пищи в рождественский сочельник во многих поместных Церквах, ношение духовенством облачений фиолетового, покаянного, цвета, отсутствие гимна «Слава в вышних Богу» на Святой Мессе, рекомендация верным воздерживаться от шумных увеселений, не устраивать свадеб, провести углубленное испытание совести, в связи с чем в приходах проводятся духовные упражнения, и др. Также в период Адвента верным рекомендуется чаще приступать к исповеди и Причастию и творить дела милосердия.

В 2025 году Адвент начнется в предстоящее воскресенье — 30 ноября. Он будет охватывать 4 недели (точнее – период, включающий четыре воскресенья) и закончится Первой Вечерней Рождества — 24 декабря.

Католические священники напоминают, что главный смысл Адвента — не в ограничении себя в еде, а в стремлении к выполнению Христовых заповедей любви, молитвенной подготовке своей души к встрече со Христом.