Госсекретарь Ватикана обсудил с послом Израиля инцидент в Иерусалиме

30 марта госсекретарь кардинал Пьетро Паролин и архиепископ Пол Ричард Галлахер, секретарь по связям с государствами и международными организациями, встретились в Ватикане с послом Израиля при Святейшем Престоле Яроном Сидеманом. Стороны обсудили инцидент, произошедший накануне в Иерусалиме.

Как сообщил Зал печати Ватикана в своём Telegram-канале, встреча последовала за «неприятным эпизодом» 29 марта: в Вербное воскресенье кардиналу Пьербаттисте Пиццабалле, латинскому Патриарху Иерусалима, и о. Франческо Иельпо, кустоду Святой Земли, «израильская полиция не позволила войти в базилику Гроба Господня в Иерусалиме».

«В ходе беседы было выражено сожаление по поводу произошедшего, и в отношении инцидента были даны разъяснения», – отмечается в коммюнике. Одновременно «была принята к сведению достигнутая договорённость между латинским Патриархатом Иерусалима и местными властями относительно участия в литургиях Пасхального Триденствия в базилике Гроба Господня в Иерусалиме».



Источник: русская служба Vatican News

На фото — базилика Гроба Господня в Иерусалиме (Custodia di Terra Santa)