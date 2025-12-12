Госдума приняла в I чтении законопроект, закрепляющий наличие крестов на гербе России

Государственная Дума РФ приняла 9 декабря 2025 года в I чтении законопроект, которым закрепляется наличие крестов на гербе страны.

Согласно проекту закона, предлагается дополнить уже действующее описание герба указанием, что «малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами», передает ТАСС.

Документ на рассмотрение Госдумой России был внесен 412 депутатами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Володин ранее призывал делать все, чтобы не допустить искажения символов государственности.

Если законопроект будет принят и одобрен Президентом России, то изменения внесут в уже действующий закон «О Государственном гербе Российской Федерации».