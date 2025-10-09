Папский астроном: скепсис в отношении космических планов миллиардеров

Новый руководитель Ватиканской обсерватории скептически оценил космические планы миллиардеров, назвав их несбыточными мечтами и призвав к решению земных проблем.

Недавно назначенный директор Ватиканской астрономической обсерватории в Кастель-Гандольфо о. Ричард Энтони Д’Соуза SJ выразил скепсис по поводу космических проектов Илона Маска и Джеффа Безоса. В интервью итальянской газете «La Repubblica» 30 сентября 2025 года индийский иезуит прокомментировал их амбициозные планы.

Он назвал идею Безоса о космическом туризме маловероятной для среднего класса. «Я считаю, что на Земле существует много других, гораздо более важных проблем, которые заслуживают нашего внимания», — сказал ученый. Он также скептически отнесся к плану Маска по колонизации Марса. «Терраформирование, то есть целенаправленное изменение другой планеты людьми, — это далекая и нереальная мечта», — считает отец Д’Соуза.



Внеземная жизнь и вера

Папский астроном, однако, допускает вероятность существования жизни на другой планете, учитывая большое количество известных на сегодняшний день экзопланет. «Вопрос в том, сможем ли мы обнаружить такую внеземную жизнь», — сказал он. Священник добавил, что на данном этапе научных открытий он считает нецелесообразным рассуждать о том, «верят ли эти гипотетические инопланетяне в Бога».



Папа и наука

Директор Ватиканской обсерватории возлагает большие надежды на Папу Льва XIV, который сам по образованию является математиком. Святой Отец проявляет большой интерес к его работе. «Мне кажется, его интересует, как результаты науки могут быть использованы, чтобы мы восхищались Божьим творением и помогали всем», — отметил отец Д’Соуза.

В июле, в годовщину высадки на Луну, Лев XIV посетил Ватиканскую обсерваторию, а позже разговаривал по телефону с астронавтом Баззом Олдрином. Понтифик также интересовался деятельностью Павла VI, который беседовал с астронавтами во время их миссии.

«Лев XIV глубоко осознает, как полет на Луну вдохновил целое поколение и способствовал прогрессу, который улучшил качество человеческой жизни», — сказал астроном. Он подчеркнул, что Папа понимает важность возрожденного интереса к Луне как к потенциальной стартовой площадке для пилотируемых миссий на дальние планеты.



Источник: jesuit.ru