Глава польского епископата обратился к иерархам России и Украины

В праздник Святых небесных покровителей Европы и просветителей славян Кирилла и Мефодия президент Конференции епископов Польши архиепископ Станислав Гондецкий написал письмо православным и католическим епископам России и Украины с просьбой о совместной молитве о мире. Сообщает русская служба Vatican News.

Обращаясь к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, к митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, к митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, к Верховному архиепископу Киевскому и Галичскому Святославу Шевчуку, к Апостольскому администратору Мукачевской епархии епископу Нилу Лущаку, к председателю Конференции католических епископов России архиепископу Павлу Пецци и к исполняющему обязанности председателя Конференции католических епископов Украины архиепископу Мечиславу Мокшицкому, глава польского епископата пишет:

«Достопочтимые Братья,

Господь наш, Иисус Христос, учил: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф 5:9).

В последние недели СМИ сообщают о серьезном риске военного конфликта на территории Украины. Каждая война – это человеческая трагедия. Погибают сотни, если не тысячи людей, многие люди с обеих сторон остаются искалеченными, а миллионы остаются с душевными ранами, которые со временем тяжело залечить. Война между Россией и Украиной становится ещё более драматичной учитывая факт, что это две христианские и славянские нации. Поэтому, рассуждая по-человечески и по-Божьи, многое должно объединять эти два народа, склонять не к ненависти, а к взаимному уважению и дружбе. Однако необходимым условием для этого является уважение прав наций, включая право на самоопределение и территориальную целостность.

Мы всё ещё помним прошлый век, который стал свидетелем двух страшных войн. Святой Иоанн Павел II, который лично испытал оба тоталитарных режима, писал, что «войны часто являются причиной новых войн, потому что они разжигают глубоко укоренившуюся ненависть, ведут к несправедливости, попирают достоинство и права человеческой личности. Они обычно не решают проблем, являющихся предметом конфликта, а потому не только ужасно разрушительны, но и бесполезны» (Послание ко Всемирному дню мира, 01.01.2000). Любая война – это безумие.

Обращаюсь к Вам, Дорогие Братья, как епископ страны, которая соседствует как с Россией, так и с Украиной. Мы связаны общей историей и святой христианской верой. Объединим же духовные усилия последователей Христа разных конфессий России, Украины и Польши, вместе вознося горячую молитву к Тому, кто Сам есть Миром, чтобы отвратить тень очередной войны в нашем регионе. Пусть наше молитвенное усилие станет возгласом о предотвращении страданий и гибели тысяч ни в чем не повинных людей, особенно самых слабых и беззащитных, которые не найдут сил и возможностей вырваться из пожарища войны.

Учитывая вышеизложенное, я обратился ко всем верующим Католической Церкви в Польше с горячей просьбой молиться за мир на территории Украины. Прошу и Вас, Дорогия Братья, обратиться с подобным призывом к верным Ваших конфессий чтобы Господь отвратил сердца власть имущих от жажды войны и разрушения, обратив их к милосердию и миру.

«Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит миру и ко взаимному назиданию» (Рим. 14:18-19).

Пусть Святые Кирилл и Мефодий, Апостолы Славян, молятся за дар Божьего мира для Европы».