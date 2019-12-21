Франко Нембрини: «Секрет воспитания – не ставить перед собой проблему воспитания»

Известный итальянский педагог представил в Москве второе издание книги «От отца к сыну».

Презентация второго русского издания книги известного итальянского педагога Франко Нембрини «От отца к сыну» состоялась 18 декабря в Культурном центре «Покровские ворота». На этот раз книга вышла в издательстве «Никея» с подзаголовком «Как передать ребенку христианские ценности», ее представил сам автор.

Вопросы ему задавал директор издательства «Никея» Николай Бреев – отец четверых детей, сын и внук священника, ровесник старшего сына Нембрини. Бреев обратил внимание на особую обеспокоенность молодых родителей в России проблемами воспитания: они мечутся между разными трендами-крайностями, забывая «сместить фокус» с ребенка как объекта воспитания на себя и даже «внутрь себя». Поэтому так важно и интересно было услышать из первых уст мнение автора.

Франко Нембрини – тоже отец четверых сыновей, педагог-филолог. В России его уже хорошо знают – зал был переполнен, по большей части – молодыми людьми, которых, казалось, не должны так волновать проблемы педагогики. Однако их наверняка притягивает сама личность Нембрини – он живой, яркий, с прекрасным чувством юмора, и его подход к воспитанию поначалу кажется необычным.

Нембрини предупредил, что не собирается делиться педагогическими правилами, рецептами и «фокусами», но одним секретом все-таки поделился: «Секрет воспитания – не ставить перед собой проблему воспитания». Это заявление он поясняет, обращаясь к опыту своего детства: Франко – четвертый из десяти детей в семье своих родителей, которые были очень простыми людьми с тремя классами образования и полным отсутствием педагогических «компетенций», которые кажутся столь необходимыми большинству современных родителей. «Это одна из лживых сегодняшних идей – что без особых компетенций, без психолога, диетолога, сексолога, священника (для верующих людей) невозможно воспитать ребенка», – говорит Нембрини. Глядя на опыт своих родителей, он усвоил главный воспитательный посыл: «Если Бог доверил родителям меня родить, то Он доверит им и воспитать меня».

Может показаться, что Нембрини наивен – неужели всё так просто? Но нет, утверждает он: например, ему кажется необходимым обсуждать с родителями те изменения, которые привнесли в нашу жизнь цифровые технологии и другие современные проблемы. Но он всё время подчеркивает, что эти проблемы – не главные, их нужно решать во вторую очередь, а в первую – ответить себе на вопрос о смысле воспитания. Смысл этот – не в том, чтобы видеть в ребенке объект родительских усилий, а в том, чтобы взрослым сфокусироваться на себе: «Целое поколение взрослых людей нуждается в том, чтобы обрести храбрость в поиске истины и начать говорить об этом».

Поиск истины требует не только храбрости, он сам по себе дает возможность «воспевать жизнь». Именно этим стоит заниматься женщине, ждущей ребенка, если она хочет, чтобы он пришел в мир «с порывом к красоте, с желанием ко благу». «Только выходя из утробы, ребенок уже ищет надежду, достаточную, чтобы жить. Ему очень важно видеть вокруг взрослых, которые своей жизнью сообщают: о, как прекрасна жизнь! Ему важны взрослые, которые счастливы сами и счастливы от того, что этот ребенок есть».

Но родителям надо совершить поступок: «признать, что в воспитании нуждаемся мы сами, а не дети». Иначе приходится констатировать: «Сейчас дети стали более грустными. Их грусть – дочь нашей грусти». А если на жизнь жалуются и предаются унынию верующие родители, то они не смогут воспитать ребенка-христианина, который резонно подумает: «Жизнь и так сложная, а с Богом, оказывается, еще сложнее». Конечно, ребенок отторгает сведение религиозной жизни к обрядам и правилам и хочет видеть настоящий «опыт положительной жизни» в Боге. И опять автор говорит об этой проблеме в дихотомии «трусость – храбрость»: «Я обращаюсь к родителям: ‘Все проблемы, о которых вы постоянно говорите, вы прикрываете своей трусостью’. Да, есть зло, но мы, христиане, по идее должны быть теми, кто не боится зла. А мы постоянно живем в страхе, который есть главный враг воспитания. Есть ли во взрослых такая храбрость и вера, чтобы бросить вызов злу?»

Но бросить вызов злу нельзя теоретически. Нембрини рассказал свою семейную историю: вместе с женой он попал в Сьерра-Леоне через год после окончания там гражданской войны. Его ужаснула разруха и голод и особенно – положение детей в этой стране, он взялся помогать католическому священнику в строительстве школы. Вернувшись, супруги не встретили поддержки со стороны сыновей: им хотелось тратить семейные ресурсы на более необходимые вещи, например, устроить в доме давно обещанный бассейн, а не отправлять все деньги в Африку. Убедить их не удалось, и Франко решил в следующий раз взять их в Сьерра-Леоне с собой на Рождество. Таким образом он организовал восемь семейных рождественских поездок в разоренную страну, где требовалась их помощь. Отец не учил и не наставлял, но сыновья больше не говорили про бассейн. Более того, он заметил, как изменились все члены семьи и он сам. Один из сыновей поблагодарил отца за возможность «увидеть кусочек рая в аду», имея в виду подвижническую работу священника и то, как меняется мир вокруг него.

Нембрини всё время говорит о том, как важно проникнуться красотой жизни и научиться благодарить Бога, но как ответить ребенку на вопрос о смысле жизни, о том, почему страдают невинные? «У воспитателя нет всех ответов, он должен помочь ребенку прояснить вопросы. И у меня нет ответа о тайне боли невинных. 50 лет моей веры не дали ответа, но дали предчувствие ответа. Я верю, что где-то ответ есть», – такие же слова автор говорит и своим ученикам.

«Проблема воспитания – не в молодежи, не в детях, не в учениках, студентах или школьниках. Это твоя проблема: воспитание – твоя способность или неспособность предоставить личное свидетельство. Кем бы ты ни был, где бы ты ни был, нужно лишь, чтобы твои дети могли видеть твое свидетельство о том, что ты уверен в жизни. И этого вполне достаточно», – этими словами из новой книги можно резюмировать содержание беседы.



Франко Нембрини – основатель и директор средней школы La Traccia (Бергамо). В Италии он также знаменит как популяризатор творчества Данте и комментатор его «Божественной комедии» (на государственном телевидении Италии RAI вышел цикл передач на эту тему с его участием). Является активным членом христианского движения «Communione e Liberazione» (CeL). Помимо своих родителей и учительницы литературы, автор посвятил книгу священнику Луиджи Джуссани, основателю этого движения. Напомним, что первое русское издание книги «От отца к сыну» (вышло в киевском издательстве «Дух и литера») автор представил в Москве в 2013 г. Второму изданию предпослано два предисловия, которые написали архимандрит Савва ((Мажуко), Гомель) и протоиерей Андрей Лоргус, руководитель Института христианской психологии (Москва).

Источник: Благовест-инфо