Европейские епископы встревожены законопроектом об использовании «человеческих материалов»

Европейские епископы встревожены новым законопроектом об использовании «человеческих материалов», который разрешает, в частности применение в медицине тканей и вытяжек эмбрионов и зародышей, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Комиссия епископских конференций Европейского Союза (COMECE) и Комиссариат немецких католических епископов в Берлине выступили 12 сентября с совместным заявлением, в котором выражают «глубокую озабоченность» новым законопроектом. Он радикально меняет позицию Европейского Совета и парламента касательно правил использования «веществ человеческого происхождения» (substances of human origin, SoHO), по мнению духовенства.

Епископы указывают, что законопроект в новом виде – с договорными поправками к его положениям и трактовкам – «однозначно определит ход будущей дискуссии относительно пренатальной [предродовой] жизни человека в европейском законодательстве о трансплантации и фармацевтике». «Это окажет решающее влияние на текущие дискуссии об укреплении Союза здравоохранения ЕС (EU Health Union) и вызовет многочисленные этические и конституционные противоречия в государствах-членах ЕС, – подчеркивают прелаты. – Как Католическая Церковь, мы, как и многие другие, убеждены по многим причинам, что человеческая жизнь с самого начала, включая ее предродовой период, обладает своим собственным достоинством и правом и нуждается в независимой защите. А потому мы намерены привлечь самое серьезное внимание общественности к [негативным] последствиям новых норм определения и использования человеческих материалов. Мы усматриваем, в частности, особую опасность в расширении определения термина «человеческий материал», поскольку это понятие может включать в себя вещества человеческих эмбрионов и зародышей».

Отец Мануэль Барриос Прието, генеральный секретарь COMECE, подробно поясняет позицию своей организации. «Опасность расширительной трактовки заключается в том, что новое определение может использоваться для принижения достоинства и ценности человеческой жизни, – указывает священник, – поскольку вводит неприемлемый знак равенства между эмбрионами и зародышами с одной стороны – и простыми клетками кожи или плазмой крови с другой».

«Статья 58 нового варианта закона разрешает и обязывает проводить предварительное генетическое тестирование эмбрионов и плодов, – указывают епископы в своем заявлении. – А таковое тестирование закладывает возможную основу для их селекции на имеющих [и не имеющих] право на жизнь. Между тем, человеческую жизнь нельзя сводить к «веществам человеческого происхождения». Цель закона состоит в том, чтобы реализовать весь потенциал новых форм обработки и использования крови, тканей и клеток для лечения пациентов и обеспечения ухода за ними. Таким образом, законодатели вводят новый термин «вещество человеческого происхождения» (SoHO), который европейским прелатам представляется слишком широким, а потому чреватым серьезными моральными и этическими последствиями. Определение «SoHO» в статье 3 (пункт 5) нового законоположения включает не только неоплодотворенные половые клетки (сперматозоиды, яйцеклетки и дегенерированные яйцеклетки), применяемые в области репродуктивной медицины, но также эмбрионы и зародышевую ткань. Тем самым это определение дозволяет извлекать и использовать умершие или умерщвленные эмбрионы и зародыши, а также легализует альтернативное использование выращенных in vitro дополнительных эмбрионов, которые намеренно не имплантируют в матку женщины».

«Во всех этих случаях, новое определение SoHO низводит дородовую человеческую жизнь до простого «вещества человеческого происхождения», – отмечают епископы в своей декларации, – либо, в зависимости от его происхождения, до «препарата SoHO». Тем самым новое определение приравнивает все таковые вещества к клеткам кожи или плазме крови без попытки какой-либо их дифференциации. Таким образом, человеческие личности (субъекты) трактуются как простые объекты, а присущее им человеческое достоинство игнорируется».

Когда Конгрегация [ныне Дикастерия] доктрины веры Святейшего Престола рассматривала этот вопрос в 2008 году, то в своем итоговом наставлении Dignitas Personae («Достоинство личности») она дала определение такового. «Личное достоинство должно признаваться в каждом человеческом существе от зачатия до естественной смерти, – гласит это определение. – Этот фундаментальный принцип провозглашает великое «Да» человеческой жизни и формирует самую сердцевину этической основы биомедицинских исследований, которые приобретают все большее значение в современном мире».