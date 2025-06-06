«Смерть, что доктор прописал». Французский парламент одобрил проект закона о медицинской эвтаназии

Во Франции сделан важный шаг к легализации медицинской эвтаназии: 27 мая Национальная ассамблея приняла в первом чтении законопроект, вводящий «право на помощь при смерти». Президент Эммануэль Макрон назвал решение парламента «важным этапом». Рассказывает корреспондент газеты «Коммерсантъ» Алексей Тарханов.

Президент Франции хотел добиться этого решения еще год назад, но тогда ему помешали внеочередные парламентские выборы и чехарда со сменой премьер-министров. «С уважением к чувствительности, сомнениям и надеждам постепенно открывается тот путь, о котором я мечтал. С достоинством и человечностью»,— написал он на этой неделе в своем аккаунте в соцсети Х.

Закон, разработанный депутатом от центристской партии «Демократическое движение» (MoDem) Оливье Фалорни и принятый в первом чтении, позволяет человеку, страдающему от неизлечимой и тяжелой болезни, при выполнении ряда условий получить от врачей смертельное вещество. Таким образом, документ узаконивает ассистированное самоубийство и — в исключительных случаях — эвтаназию, хотя эти термины, считающиеся слишком эмоционально окрашенными, были сознательно исключены из формулировок закона.

Один из ключевых моментов процедуры «права на помощь при смерти» — то, что введение препарата пациент должен произвести сам, а помощь врача или медсестры допускается лишь как исключение.

Правительство настояло на включении в текст именно этой нормы. Депутаты также приняли поправку о минимальном сроке в два дня между согласием медицинской комиссии и выполнением процедуры, а также поправку о необходимости консилиума с участием лечащего врача, других медиков и социальных работников.

Вопрос вызвал глубокие разногласия в парламенте. Из 504 депутатов, участвовавших в голосовании, 305 поддержали инициативу, 199 выступили против, 57 воздержались.

В тот же день был единогласно принят другой, менее спорный законопроект, представленный депутатом Анни Видаль (партия Renaissance), направленный на развитие паллиативной помощи на всей территории Франции. Тут уж депутатам нечего было возразить, и это тоже хорошая новость для больных и их родственников. Франция не только готова помогать неизлечимо больным уйти из жизни, но и собирается развивать альтернативные способы облегчения страданий на финальной стадии болезни.

Большинство депутатов левых партий и так называемого центрального блока законопроект поддержали. Правые и крайне правые выступили резко против. Филипп Жювен, депутат от партии «Республиканцы» (LR), резко раскритиковал инициативу, утверждая, что открытой законом лазейкой воспользуются не только обреченные больные, но и психологически неустойчивые люди, разочаровавшиеся в жизни. Он также поставил под сомнение строгость критериев и реальность коллегиального процесса принятия решения: не достаточно ли теперь будет рецепта на клочке бумаги, чтобы покончить с собой на законных основаниях? По его мнению, общество подталкивают к «культурному сдвигу», в котором «право на жизнь» может уступить место «праву на смерть».

Министр здравоохранения Катрин Вотрен, в свою очередь, подчеркнула, что проект устанавливает «строгие и четкие» рамки, исключающие возможность злоупотреблений. Однопартиец Оливье Фалорни по MoDem, премьер-министр Франсуа Байру, верующий католик, традиционно выступавший против эвтаназии, заявил, что, будь он депутатом, воздержался бы при голосовании.

Среди противников нового закона — представители основных религиозных конфессий. С ним не согласны ни мусульмане, ни иудеи, ни христиане. Конференция епископов Франции вновь выразила «глубокую обеспокоенность», заявив, что окончательное принятие текста нанесет удар по «социальному договору» и гуманистической модели французской медицины. По данным некоторых ассоциаций, выступающих против закона, под его действие во Франции потенциально может попасть до миллиона человек — включая пациентов с онкологическими заболеваниями на поздних стадиях, болезнью Паркинсона и другими нейродегенеративными недугами. В итоге партии дали своим депутатам свободу голосования, и законопроект принимался строго в частном порядке — исходя из личных, а не партийных убеждений.

Следующий этап — рассмотрение закона в верхней палате парламента, Сенате, которое может состояться уже осенью.

Весьма вероятно, что в преимущественно правом Сенате сторонников закона окажется гораздо меньше. Затем документ вернется в Национальную ассамблею на второе и, возможно, третье чтение. То есть процесс далек от завершения, и документ еще может претерпеть изменения.



Источник: «Коммерсантъ»

(Фото: Teresa Suarez/EPA/TASS)