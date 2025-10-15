Епископы Европы призывают к молитве о мире и к миссионерскому служению

Заключительное коммюнике Пленарной ассамблеи Совета епископских конференций Европы (Фатима, 7-10 октября 2025 года).

По приглашению Его Преосвященства монс. Жозе Орнеласа Карвалью, SCI, епископа Лейрии-Фатимы и президента Конференции епископов Португалии, с 7 по 10 октября 2025 года в Фатиме прошла Пленарная ассамблея Совета епископских конференций Европы (CCEE). В ходе ассамблеи председатели епископских конференций обсуждали тему: «Как быть учениками-миссионерами в секуляризированной Европе».

В своей вступительной речи епископ Гинтарас Грушас, президент CCEE, выразил благодарность Папе Льву XIV за его близость к CCEE и поддержку в его усилиях в области евангелизации, синодальности, экуменического диалога и приверженности миру. Он также подчеркнул экуменическую миссию Церкви в Европе и обратил внимание на предстоящую церемонию подписания обновленной Charta Oecumenica, которая состоится в Риме 5 ноября 2025 года.

Участники Ассамблеи обсудили текущую ситуацию в Европе, напомнив о продолжающихся страданиях, вызванных войнами на Украине и Святой Земле, а также во многих других регионах, раздираемых ненавистью и насилием.

Поэтому епископы Европы сердечно призывают всех верующих молиться о «мире безоружном и обезоруживающем», как призывает нас Папа Лев XIV. Истинный мир — это не просто молчание оружия, но и мир в наших умах, сердцах и отношениях. Только так мы можем быть подлинными свидетелями вéсти Христа и преодолеть ненависть, разделение и насилие. Послание Божией Матери Фатимской остается актуальным и сегодня. Она призывает нас взять в руки оружие мира: молитву и обращение.

Как епископы и пастыри Европы, мы призваны идти синодальным путём; прислушиваться к нашим народам, вести диалог с секуляризированным миром, видеть, как Святой Дух продолжает действовать даже там, где мы меньше всего этого ожидаем. Синодальность — это не просто церковный метод, это миссионерский подход, способ смотреть на мир глазами милосердия. Мы посланы не убеждать Европу аргументами, а завоевывать её любовью.

Обращаясь к центральной теме Ассамблеи, участники размышляли о ситуации на континенте, где многие народы забыли о своих христианских корнях. Они подчеркнули, что истинное обращение должно начинаться в наших собственных сердцах. Милосердие Божие продолжает действовать на нашем континенте. Наша задача как учеников-миссионеров — не осуждать, а пробуждать надежду. Этому обновлению может способствовать диалог с современной культурой, подлинное свидетельство жизни и синодальность, которая позволяет Церкви заново открыть призвание каждого крещёного человека.

Основные доклады были посвящены глубоким размышлениям о теме Ассамблеи. Профессор Изабель Капэлоа Жил, ректор Католического университета Португалии, подчеркнула парадоксальную связь между технологическим прогрессом и человеческой хрупкосью, отметив, что войны, климатические кризисы, искусственный интеллект и неравенство обнажают не только материальную слабость, но более глубокий кризис смысла. Она подтвердила, что культурное наследие Европы, особенно ее христианские корни, остается жизненно важным для диалога, примирения и надежды, и призвала Церковь оставаться голосом совести в общественной жизни.

Проф. Андраш Мате-Тот, профессор религиоведения Сегедского университета (Венгрия), размышлял о прошлом разделении Европы на Восток и Запад и о ранах, ставших его следствием, подчеркнув при этом, что современные проблемы касаются всех. Он призвал Церковь воплощать надежду, милосердие и доверие, оставаясь свободной от политического влияния, и вести Европу, этот «раненый континент», по пути общего паломничества к надежде.

Заседания рабочих групп и пленарные дискуссии предоставили ценные возможности для диалога и обмена мнениями, позволив участникам более глубоко изучить основную тему Ассамблеи. Наряду с этими размышлениями Ассамблея CCEE заслушала доклады представителей Святого Престола в Европейском союзе, президента COMECE и Caritas Europa, а также обновленную информацию от комиссий CCEE по вопросам семьи и быта, евангелизации и культуры, молодежи и социального пастырского попечения.

Председатели Епископских конференций Европы также выразили глубокую обеспокоенность по поводу сохранения творения. Они договорились направить совместное письмо президенту Европейской комиссии, г-же Урсуле фон дер Ляйен, в преддверии саммита COP30 в Белене в ноябре этого года, призвав европейские институты принять решительные меры для защиты нашего «общего дома».

На заключительном рабочем заседании, посвящённом перспективам и реализации Синода о синодальности, Ассамблея подчеркнула важность сопровождения и поддержки этапа реализации на епархиальном и национальном уровнях, а также продолжения этого общего пути на континентальном уровне.

Председатели Епископских конференций Европы также уделили время общей молитве и паломничеству; они ежедневно совершали Святую Евхаристию в святилище Фатимы, вверяя свою миссию и весь европейский континент Пресвятой Деве Марии через Акт посвящения, приняли участие в чтении Святого Розария и процессии со свечами, а также посетили монастырь Баталья и святилище Божией Матери в Назаре.

Следующая Пленарная ассамблея состоится в Зальцбурге (Австрия) с 27 по 30 октября 2026 года по приглашению Его Преосвященства монсеньора Франца Лакнера, OFM.



Источник: сайт ККЕР