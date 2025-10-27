Древнее поселение нашли под католическим храмом в Красноярске

Археологическая разведка, предваряющая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – католического храма Преображения Господня в Красноярске, обнаружила под зданием культурные слои города начиная с XVIII века. Как уточняется в материалах экспертизы, на основании полученных материалов ученые выделили новый археологический объект – «Красноярск. Стоянка историческая-2». Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на интернет-портал журнала «Родина».

В шурфах, которые были проложены для изучения территории, на глубине 30-60 сантиметров была найдена кладка из красного кирпича, остатки керамики и кости животных. В итоге государственная историко-культурная экспертиза выдала отрицательное заключение на проведение реставрационных работ. Найденный объект нужно будет сначала исследовать и обеспечить его сохранность.

Городские власти намерены отремонтировать церковь к 400-летию Красноярска, которое будет отмечаться в 2028 году.

Местный католический приход был учрежден по распоряжению администратора Могилевской архиепархии от 1 августа 1836 года. Первое здание храма было построено в 1857 году, оно было деревянным и к концу XIX века значительно обветшало.

В начале XX века прихожане церкви приняли решение построить каменное здание. Его возвели к 1910 году. В 1922 году здание было национализировано, а затем отдано католической общине в аренду. В 1936 году договор с ней расторгли, в храме размещался склад, радиокомитет, студия звукозаписи радио и телевидения, кинокомплекс. После он пришел в окончательный упадок.

На рубеже 1970-1980-х годов возникла идея разместить в здании концертный зал для органной и камерной музыки. В 1981 году его отремонтировали и установили орган чешской фирмы Rieger-Kloss.

В здании храма продолжает работать органный зал Красноярской филармонии, но с 1993 г. католическая община вновь начала совершать здесь богослужения.