Доктринальное пояснение Конгрегации вероучения относительно совершения таинства Крещения

Конгрегация предостерегает от манипуляций формулой Крещения и вносит ясность в вопрос о действительности Таинства, преподанного «с поправками». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

6 августа было обнародовано доктринальное пояснение Конгрегации вероучения «Об изменении тайносовершительной формулы Крещения». Документ, одобренный Папой Франциском 8 июня, был разработан в ответ на доктринальные сомнения, возникшие в связи с употреблением в некоторых местах иной формулы Крещения, а именно: «Мы крестим тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Крещение, совершенное посредством такой формулы, отвечает Конгрегация, является недействительным, поэтому всем, над кем оно было совершено, должно быть преподано действительное Таинство Крещения.

В доктринальном пояснении отмечается, что недавно имели место крещения со следующей формулой: «От имени папы и мамы, крестного отца и крестной матери, бабушек и дедушек, членов семьи, друзей, от имени общины мы крестим тебя во имя Отца, и Сына и Святого Духа». Произвольное изменение тайносовершительной формулы было обосновано необходимостью «подчеркнуть общинную ценность Крещения, выразить участие всей семьи и всех присутствующих, во избежание идеи сосредоточения сакральной власти священника в ущерб родителям и общины», – что якобы отражает формула, представленная в Римском Требнике. Произвольные изменения сопровождались и пастырской мотивировкой сомнительного характера. «Использование пастырской мотивировки, – поясняет Конгрегация, – часто маскирует, также и непроизвольно, уклонение в субъективизм и желание манипуляции». Приводятся слова Романо Гуардини, утверждавшего, что если в личной молитве верующий может следовать сердечному импульсу, то в литургическом действе «он должен открыться иному импульсу, имеющего более мощные и глубокие истоки, который исходит из сердца Церкви, бьющегося сквозь века. Здесь не имеет значения то, что нравится лично ему или в тот момент кажется ему привлекательным». Конгрегация ссылается и на святого Фому Аквинского, который отвечает отрицательно на вопрос «могут ли крестить несколько человек?», поскольку эта практика «противоречит природе служителя».

Второй Ватиканский Собор учит: «Когда кто-либо совершает Крещение, крестит Сам Христос» (SC 7). «Именно Господь является главным действующим лицом в том событии, которое совершается», – читаем мы в документе Конгрегации. Таинства были установлены Иисусом Христом и вверены Церкви с тем, чтобы она их хранила. «Здесь представляется очевидным, что, хотя Церковь поставлена Святым Духом как истолковательница Слова Божьего и в определенной мере может определять обряды, выражающие дарованную Христом сакраментальную благодать, она не распоряжается самими основаниями своего бытия: Словом Божиим и спасительными деяниями Христа». Поэтому Церковь, утверждается далее в тексте, на протяжении веков тщательно хранила форму совершения Таинств, особенно в том, что касается элементов, засвидетельствованных самим Писанием.

Помимо этого, Второй Ватиканский Собор постановил, что никто, «даже священник, не может по собственному усмотрению что-либо добавлять к Литургии, изымать из нее или изменять в ней» (SC 22). Произвольные поправки в тайносовершительной формуле – это «не просто литургическое злоупотребление, подобное нарушению позитивной нормы, но это vulnus (рана, урон), нанесенная одновременно церковному единству и узнаваемости деяния Христа, – что в самых тяжелых случаях делает недействительным само Таинство», настаивает Конгрегация вероучения.

Далее в пояснении Конгрегации подчеркивается, что при совершении Таинств служит вся Церковь как Тело Христово вместе с ее Главой, что проявляется в конкретном собрании (ср. Катехизис Католической Церкви 1140): «Однако это собрание действует не коллегиально, а министериально, поскольку ни одна группа не может быть сама по себе Церковью, но она становится Церковью в силу призвания, которое не может возникнуть внутри самого собрания». Это объясняет предписание Тридентского Собора о необходимости для служителей Таинства хотя бы иметь намерение делать то, что делает Церковь. Но это намерение не может оставаться на внутреннем уровне, с риском уклонения в субъективизм: оно выражается во внешнем действии посредством материи и формы Таинства. Это действие являет единство между тем, что совершает служитель во время каждого отдельного Таинства, и тем, что Церковь осуществляет в общении с деянием Самого Христа: поэтому сакраментальное действо не может быть совершено от собственного имени, но только от лица Христа, действующего в Своей Церкви, и от имени Церкви.

Таким образом, в случае таинства Крещения служитель не только не имеет полномочий располагать по собственному усмотрению тайносовершительной формулой, но он не может также заявлять, что действует от имени родителей, восприемников, родственников или друзей, и даже от имени собрания, присутствующего на богослужении. Изменение формулы Крещения противоречит природе церковного служения: в этом случае оно воспринимается не как служение, но как власть, уполномоченная манипулировать тем, что было вверено Церкви, поясняет Конгрегация вероучения.