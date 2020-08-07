Доктринальное пояснение Конгрегации вероучения относительно совершения таинства Крещения

Доктринальное пояснение Конгрегации вероучения относительно совершения таинства Крещения

Август 07, 2020

Конгрегация предостерегает от манипуляций формулой Крещения и вносит ясность в вопрос о действительности , преподанного «с поправками». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

6 августа было обнародовано доктринальное пояснение Конгрегации вероучения «Об изменении тайносовершительной формулы Крещения». Документ, одобренный Папой Франциском 8 июня, был разработан в ответ на доктринальные сомнения, возникшие в связи с употреблением в некоторых местах иной формулы Крещения, а именно: «Мы крестим тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Крещение, совершенное посредством такой формулы, отвечает Конгрегация, является недействительным, поэтому всем, над кем оно было совершено, должно быть преподано действительное Таинство Крещения.

В доктринальном пояснении отмечается, что недавно имели место крещения со следующей формулой: «От имени папы и мамы, крестного отца и крестной матери, бабушек и дедушек, членов семьи, друзей, от имени общины мы крестим тебя во имя Отца, и Сына и Святого Духа». Произвольное изменение тайносовершительной формулы было обосновано необходимостью «подчеркнуть общинную ценность Крещения, выразить участие всей семьи и всех присутствующих, во избежание идеи сосредоточения сакральной власти священника в ущерб родителям и общины», – что якобы отражает формула, представленная в Римском Требнике. Произвольные изменения сопровождались и пастырской мотивировкой сомнительного характера. «Использование пастырской мотивировки, – поясняет Конгрегация, – часто маскирует, также и непроизвольно, уклонение в субъективизм и желание манипуляции». Приводятся слова Романо Гуардини, утверждавшего, что если в личной молитве верующий может следовать сердечному импульсу, то в литургическом действе «он должен открыться иному импульсу, имеющего более мощные и глубокие истоки, который исходит из сердца Церкви, бьющегося сквозь века. Здесь не имеет значения то, что нравится лично ему или в тот момент кажется ему привлекательным». Конгрегация ссылается и на святого Фому Аквинского, который отвечает отрицательно на вопрос «могут ли крестить несколько человек?», поскольку эта практика «противоречит природе служителя».

Второй Ватиканский Собор учит: «Когда кто-либо совершает Крещение, крестит Сам Христос» (SC 7). «Именно Господь является главным действующим лицом в том событии, которое совершается», – читаем мы в документе Конгрегации. Таинства были установлены Иисусом Христом и вверены Церкви с тем, чтобы она их хранила. «Здесь представляется очевидным, что, хотя Церковь поставлена Святым Духом как истолковательница Слова Божьего и в определенной мере может определять обряды, выражающие дарованную Христом сакраментальную благодать, она не распоряжается самими основаниями своего бытия: Словом Божиим и спасительными деяниями Христа». Поэтому Церковь, утверждается далее в тексте, на протяжении веков тщательно хранила форму совершения Таинств, особенно в том, что касается элементов, засвидетельствованных самим Писанием.

Помимо этого, Второй Ватиканский Собор постановил, что никто, «даже священник, не может по собственному усмотрению что-либо добавлять к Литургии, изымать из нее или изменять в ней» (SC 22). Произвольные поправки в тайносовершительной формуле – это «не просто литургическое злоупотребление, подобное нарушению позитивной нормы, но это vulnus (рана, урон), нанесенная одновременно церковному единству и узнаваемости деяния Христа, – что в самых тяжелых случаях делает недействительным само Таинство», настаивает Конгрегация вероучения.

Далее в пояснении Конгрегации подчеркивается, что при совершении Таинств служит вся Церковь как Тело Христово вместе с ее Главой, что проявляется в конкретном собрании (ср. Катехизис Католической Церкви 1140): «Однако это собрание действует не коллегиально, а министериально, поскольку ни одна группа не может быть сама по себе Церковью, но она становится Церковью в силу призвания, которое не может возникнуть внутри самого собрания». Это объясняет предписание Тридентского Собора о необходимости для служителей Таинства хотя бы иметь намерение делать то, что делает Церковь. Но это намерение не может оставаться на внутреннем уровне, с риском уклонения в субъективизм: оно выражается во внешнем действии посредством материи и формы Таинства. Это действие являет единство между тем, что совершает служитель во время каждого отдельного Таинства, и тем, что Церковь осуществляет в общении с деянием Самого Христа: поэтому сакраментальное действо не может быть совершено от собственного имени, но только от лица Христа, действующего в Своей Церкви, и от имени Церкви.

Таким образом, в случае таинства Крещения служитель не только не имеет полномочий располагать по собственному усмотрению тайносовершительной формулой, но он не может также заявлять, что действует от имени родителей, восприемников, родственников или друзей, и даже от имени собрания, присутствующего на богослужении. Изменение формулы Крещения противоречит природе церковного служения: в этом случае оно воспринимается не как служение, но как власть, уполномоченная манипулировать тем, что было вверено Церкви, поясняет Конгрегация вероучения.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна