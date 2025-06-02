Папа на рукоположении в Ватиканской базилике: священство – не бонус, а смиренное служение
Утром 31 мая, в праздник Посещения Пресвятой Девой Марией Елисаветы, Папа Лев XIV возглавил торжественную Мессу в базилике Св. Петра, рукоположив одиннадцать пресвитеров для Римской епархии. В своей проповеди Вселенский архиерей определил священство как дар, коренящийся в единстве с Христом и служении Народу Божьему. Передает русская служба Vatican News.
«Глубина, широта и даже долгота Божьей радости, которую мы сейчас разделяем, прямо пропорциональны тем связям, что уже существуют и будут возрастать между вами и народом, из которого вы вышли, частью которого вы остаётесь и которому вы посланы», – подчеркнул, обращаясь к будущим священникам, Епископ Рима.
«Идентичность пресвитера зависит от союза с Христом, наивысшим и вечным священником».
Бог продолжает собирать Своих детей, и Он делает это нежно, как лёгкий ветерок, вернувший надежду пророку Илии. Иконой этой сокровенной радости является встреча Марии и Елисаветы, из которой рождается песнь благодарения. В Евангелии, напомнил Папа, даже пред лицом смерти Христос не замыкается в Себе, а вверяет Отцу связи, сотканные Им на земле. Евангелие дошло до нас благодаря этим узам, которые мир может ослабить, но не уничтожить.
Лев XIV напомнил: быть Божьими – значит служить реальным, живым людям. «Посвящайте себя им, не отделяясь, не изолируясь, не делая полученный дар своего рода привилегией». Церковь «по своей сути экстравертна, как открыты к другим жизнь, страдания, смерть и воскресение Иисуса». Через возложение рук будущие священники получат дар Святого Духа, и Царство Божие объединит личную свободу всех персвитеров, привнося их силы и разум в миссию, которую Христос доверил Своей Церкви.
«Дух Святой поставил вас блюстителями» (Деян 20,28), – напомнил Папа. Не хозяевами, а именно хранителями, ибо миссия Церкви принадлежит живому Христу, Который предшествует нам. Священник должен уступать место другим – верным, каждому творению, и его подлинная проповедь – это жизнь прозрачная, читаемая, достоверная. «Служить, а не обладать, – вот что значит быть Божьими». Это достояние умножается, когда им делятся с другими, подчеркнул в конце проповеди Епископ Рима.
«Возблагодарим Бога, призвавшего их на служение народу священническому, ибо вместе мы объединяем горнее и земное. В Марии, Матери Церкви, сияет это всеобщее священство, которое возвышает смиренных, скрепляет поколения, позволяет нам называться блаженными (см. Лк 1,48.52). Да ходатайствует за нас Богородица упования, Матерь надежды».
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