The Economist сообщил о резком росте числа католиков во Франции

Число принявших католическое крещение во Франции увеличилось вдвое с 2023 года, передает РБК со ссылкой на The Economist. На христианский праздник Пасхи в 2025 году крестились 10 384 взрослых, это также на 46% больше, чем в 2024 году.

Кроме того, число крестившихся на Пасху подростков составило 7 404 человека, что более чем в два раза больше, чем в 2023 году, и в десять раз больше, чем в 2019 году.

Издание приводит несколько возможных объяснений:

— длительное воздействие COVID-19, в одиночестве люди начинали искать новые смыслы. Так, всплеск крещений во Франции начался в 2023 году, через два года после окончания изоляции,

— чрезмерное время, проведенное у экранов, в том числе, благодаря удаленной работе (возможно, сейчас люди ищут невиртуальную общину, предполагает издание),

— духовный эффект из-за пожара, уничтожившего собор Нотр-Дам в Париже в 2019 году, и успешный проект его восстановления,

— влияние политиков-католиков-националистов,

— противостояние строгой светской культуре Франции,

— негласное соперничество с исламом в стране с многочисленным мусульманским населением.

Франция — светское государство. Там запрещены бросающиеся в глаза религиозные символы в государственных школах, ратушах и других официальных зданиях.

The Economist уточнил, что Австрия и Бельгия в 2025 году также сообщили об увеличении числа крестившихся, но до незначительного числа — 240 и 536 человек соответственно.

Ранее Ватикан опубликовал Папский ежегодник за 2025 год, в котором содержится подробная информация о количестве католиков в мире. Из него следует, что в период с 2022 по 2023 год численность католиков в мире увеличилась на 1,15%, поднявшись с примерно 1,39 млрд до 1,406 млрд человек, уточнил портал Vatican News. Распределение крещеных католиков по различным географическим регионам варьируется в соответствии с демографическими особенностями каждого континента.

Так, Европа, в которой проживают 20,4% мирового католического сообщества, является наименее динамичным регионом: за двухлетний период число католиков увеличилось всего на 0,2%.