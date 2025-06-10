Владыка Штефан Липке в Варшаве рукоположил во пресвитеры своего собрата из Общества Иисуса (+ ФОТО)

В субботу, 7 июня 2025 г., в варшавском Святилище св. Андрея Боболы был рукоположен во пресвитеры диакон Ян Майда SJ. Таинство совершил вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске, генеральный секретарь Конференции католических епископов России Владыка Штефан Липке SJ.

В начале литургии ректор иезуитской коллегии в Варшаве представил кандидата на рукоположение. Ян Майда родился в 1990 году в Скаржиско-Камиенне. Прежде чем поступить в Общество Иисуса, он окончил факультет богословия СМИ в Университете кардинала Стефана Вышинского в Варшаве, а затем работал в издательстве ордена иезуитов «Rhetos». В течение многих лет занимался скаутингом. После рукоположения новый священник будет отвечать за пастырство студентов.

Епископ Штефан начал свою проповедь с анекдота. Пациент говорит врачу: «Доктор, я очень боюсь, потому что это первая операция в моей жизни». А хирург отвечает: «Не надо бояться. Я не боюсь, хотя это тоже моя первая операция».

«То же самое происходит и сегодня, как в этом анекдоте. Не только для Яна это первый раз, но и для меня, поскольку я впервые совершаю таинство рукоположения во священники».

Проповедующий упомянул о паломничестве, которое так важно для кандидата (уже много лет о. Ян ведёт группу скаутов в академическом паломничестве из Варшавы в Ченстохову) и которое является путем вперёд для синодальной Церкви. Епископ процитировал слова святого Петра из субботнего Евангелия от Иоанна, в котором любопытный Пётр спрашивает Иисуса о судьбе ученика, которого Спаситель любил: «Господи! а он что?». Иисус же говорит ему: «если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною».

«Так что иди, любя и служа, – сказал Владыка, обращаясь к неопресвитеру. – Следуй за Христом, дорогой Ян. Что будет дальше, мы не знаем. […] И мы не должны слишком беспокоиться об этом. Для нас, как говорил Папа Франциск, самое важное – это диалог любви между Иисусом и Симоном Петром. Наиболее ценными являются слова, которые мы слышали во вчерашнем Евангелии: «Господи! Ты всё знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя». Все остальное вторично. Ты знаешь, что Я люблю Тебя. Поэтому, дорогой Ян, просто следуй за Христом, и все будет хорошо в Господе. А сегодняшнее чтение из Деяний апостолов говорит нам о том, что нужно идти туда, где находится центр жизни. Во времена святого Павла это был Рим, столица Римской империи. В наше время этот центр – мир средств массовой информации, прежде всего мир Интернета, и мы знаем, что наш Ян не боится этого мира так же, как святой Павел не боялся мира Ареопага, мира базаров, судов и так далее».

В своей проповеди Епископ также подчеркнул, что когда святой Павел говорил о своей миссии, он использовал местоимение «мы». «Это очень важно, потому что в пастырской работе есть большое искушение, что это иду «я». Конечно, «я» должен идти, но не один, а вместе с братьями и сестрами, которые вместе со мной в Церкви, в миссии. Не существует «моей» миссии, не существует «моего» пастырского служения. Есть только НАША миссия. Миссия общины, миссия Общества Иисуса, миссия Церкви для всех людей. Поэтому сегодня я желаю тебе, дорогой Ян, следовать за Иисусом, и у тебя будет всё, что тебе нужно. И я хочу пожелать всем нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы вместе следовали за Иисусом, сопровождая нашего брата Яна в вере, надежде и любви, в молитве».

Перед окончательным благословением новопоставленный священник произнес речь, поблагодарив Бога и своих родителей, и под гром аплодисментов от всех собравшихся в святилище преподнес своей матери цветы. Он поблагодарил своих собратьев за их свидетельство жизни, а также Епископа, который прибыл из Сибири, чтобы совершить над ним таинство святого рукоположения. На память об этом событии о. Ян подарил Владыке Штефану крест, который сам сделал. Последним выступил провинциальный настоятель о. Збигнев Лечковский SJ, который выразил свою радость по поводу призвания Янека и благодарность многим людям, которые поддерживали его на этом пути, особенно родителям и наставникам. Он также поблагодарил Отца Епископа за его сердечность, простоту и открытость.

Стоит отметить, что Преосвященный Штефан впервые сам совершил таинство рукоположения кандидата в пресвитерат в день своей личной (двадцать третьей по счету) годовщины принятия того же таинства.

(Трансляция церемонии: https://www.youtube.com/live/1M8gF3VmJjE?si=jVu8m1du6WmjY7ZB)



Войцех Урбаньски SJ

Фотографировал Якуб Майхржак SJ