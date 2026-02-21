Братство Св. Пия Х не приняло предложение Ватикана

Несмотря на позитивную атмосферу во время встречи между префектом Департамента вероучения кардиналом Фернандесом и главным настоятелем Священнического братства Святого Пия X доном Пальярани, состоявшейся 12 февраля 2026 года, последний не принял предложение Святейшего Престола о продолжении диалога, сообщает Vatican News.

В письме, последовавшем за встречей в Ватикане и датированном 18 февраля, говорится, что Второй Ватиканский собор не состоит из «совокупности текстов для свободной интерпретации»: эти тексты принимались, развивались и применялись на протяжении последующих 60 лет всеми Папами в соответствии с четкими доктринальными и пастырскими указаниями. Такое официальное прочтение текстов собора выражается, например, в документах Redemptor hominis, Ut unum sint, Evangelii gaudium и Amoris laetitia. Оно выражается также в литургической реформе, воспринятой согласно принципам, подтвержденным в Traditionis custodes. «Все эти документы показывают, что доктринальный и пастырский контекст, в который Св. Престол намеревается поместить любую дискуссию, уже определен».

«По этим причинам, — пишет Пальярани, — при общей убежденности, что мы не сможем прийти к согласию по поводу вероучения, мне представляется, что единственный пункт, по которому мы можем общаться, — это любовь к душам и к Церкви».

Учитывая эту невозможность прийти к согласию по доктрине, Священническое братство подтвердило свое намерение хиротонисать новых епископов 1 июля.



(На фото — кардинал Виктор Мануэль Фернандес и дон Давиде Пальярани)