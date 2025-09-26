«Башня Иисуса Христа»: Саграда Фамилия — самая высокая церковь в мире

Центральная башня базилики Саграда Фамилия в Барселоне, спроектированная Антонио Гауди, будет завершена в ближайшие месяцы, что сделает ее самой высокой христианской церковью в мире, достигнув 172 метров в высоту, сообщает Vatican News.

После более чем столетия строительства «Башня Иисуса Христа» вскоре увенчает собор Саграда Фамилия в Барселоне. Харди Фоули, главный архитектор проекта, сообщил, что центральный шпиль и его вершина готовы, и сейчас рабочие формируют крест, который увенчает сооружение.

«Крест состоит из семи крупных частей, которые будут подняты краном. Мы планируем завершить работу в ближайшие месяцы», — отметил Фоули 23 сентября 2025 года.

Строительство базилики началось в 1882 году. Она считается шедевром Гауди, католика, процесс беатификации которого в настоящее время продолжается. Сама базилика включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Башня Иисуса Христа» — сердце проекта Гауди и центральная роль в архитектурном замысле. Башня высотой более 172 метров сделает собор Саграда Фамилия в Барселоне самым высоким христианским храмом в мире, превзойдя лютеранский Ульмский собор в Германии (162 метра) и католическую базилику Богоматери Мира в Кот-д’Ивуаре (158 метров).

После завершения строительства башни рабочие приступят к строительству часовни Успения Пресвятой Богородицы с гиперболическим куполом и скульптурами святых.

Ожидается, что главное здание будет завершено к 2026 году, к 100-летию со дня смерти Гауди, но работа над скульптурами и другими элементами продолжится до 2034 года.