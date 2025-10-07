Архиепископ Павел Пецци принимает участие в Ассамблее CCEE в Фатиме

7 октября в Фатиме начнается Пленарная Ассамблея Совета Конференций Католических Епископов Европы (CCEE), посвященная теме: «Как быть учениками-миссионерами в секуляризованной Европе». Россию на ней представляет председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) Архиепископ Павел Пецци. Об этом сообщает сайт Архиепархии Божией Матери в Москве.

На встрече, которая продлится до 10 октября, вместе с другими европейскими епископами владыка Павел будет размышлять о евангелизационной миссии Церкви в современных культурных и социальных условиях.

Ассамблею откроет торжественная Святая Месса в Базилике Святой Марии Розария 7 октября. 8 октября, после Литургии в Часовне Явлений, начнутся пленарные заседания. Вводный доклад к работе Ассамблеи сделает Его Преосвященство епископ Гинтарас Грушас, Архиепископ Вильнюса и Председатель CCEE.

Утреннее рабочее заседание включает обзор современной европейской ситуации через выступления Его Преосвященства епископа Мариано Крочаты, Председателя COMECE (Комиссии Конференций Епископов ЕС), Его Преосвященства епископа Бернардито Аузы, Апостольского Нунция при ЕС, Его Преосвященства епископа Марко Ганчи, Постоянного Наблюдателя Святейшего Престола при Совете Европы, и Его Преосвященства епископа Михаэля Ландау, Председателя «Каритас Европа». Также будет представлена деятельность Комиссий CCEE по вопросам семьи и жизни, евангелизации и культуры, по делам молодежи и по социальному пастырскому служению.

Во второй половине дня состоится тематическое заседание по центральной теме Ассамблеи: «Как быть учениками-миссионерами в секуляризованной Европе: культурологический анализ современной ситуации», которое проведет профессор Изабел Капелоа Жил, ректор Католического университета Португалии. После этого запланирована работа в группах и обсуждение результатов на пленарной ассамблее.

В четверг, 9 октября, размышления продолжатся социологическим анализом ситуации в Европе, который представит профессор Андраш Мате Тот, преподаватель религиоведения Сегедского Университета, Венгрия. После дискуссии и дальнейшей работы в группах участники посетят Монастырь Батальи и затем Святилище Богоматери в Назаре.

Заключительный день, 10 октября, начнется со Святой Мессы в Часовне Явлений. Затем пройдут заключительные рабочие встречи, включая заседание на тему «Перспективы и реализация Синода» и заключительную дискуссию.