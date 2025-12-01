1 декабря. Святой Андрей Первозванный, Апостол, главный покровитель России. Торжество

(Поскольку в 2025 году традиционный день памяти святого 30 ноября выпадает на первое воскресенье Адвента, литургическое торжество переносится на 1 декабря, понедельник).

***

Священное Писание сообщает об апостоле Андрее не так уж много. Он фигурирует в списке двенадцати апостолов во всех трех синоптических Евангелиях (Мк 3,18; Мф 10,2; Лк 6,14) и в Книге Деяний Святых Апостолов (Деян 1,13). Указано, что Андрей являлся родным братом апостола Петра.

Согласно Евангелиям от Марка и Матфея, Господь призвал братьев Петра и Андрея одновременно, когда они были заняты рыбной ловлей на Галилейском озере: «Идите за Мной, и я сделаю вас ловцами человеков», — сказал Спаситель. И братья последовали за Ним, оставив свои сети (ср. Мк 1,16-18 и Мф 4,18-20).

Иначе рассказывает о призвании братьев евангелист Иоанн (ср. Ин 1,35-42). Здесь Андрей представлен как ученик Иоанна Крестителя. Креститель указывает двум своим ученикам, один из которых – Андрей, а другой – не назван по имени (вероятно, это будущий апостол Иоанн), на проходящего Иисуса со словами: «Вот Агнец Божий, [Который берет на Себя грех мира]». После чего Андрей и другой ученик сами познакомились с Иисусом и провели у Него весь тот день. Потом Андрей «первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию… И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты – Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит “камень” (Петр)». Опираясь на этот сюжет, апостол Андрей получил в церковной традиции прозвище «Первозванный», т.е. призванный Иисусом первым среди прочих апостолов и первым исповедовавший Его Мессией (Христом).

Из других сведений, в Евангелии от Иоанна сообщается, что во время чуда умножения хлебов Андрей указал на мальчика, имевшего «пять хлебов ячменных и две рыбки» (Ин 6,8-9). Он же (вместе с апостолом Филиппом) показал Иисуса язычникам (эллинам), пришедшим в Иерусалим в поисках истинного Бога (Ин 12,20-22). В Евангелии от Марка Андрей являлся одним из четырех апостолов (наряду с Петром и братьями Зеведеевыми), перед которыми Господь произнес свою «эсхатологическую речь», о событиях связанных с концом света (Мк 13,3).

Существуют также такие тексты, как Деяния Апостола Андрея и Евангелие от Андрея (ныне утраченное), написанные по всей вероятности в III веке и позже неоднократно редактируемые, но Церковь в лице Папы Геласия (492-496 гг.) отвергла их авторитет.

Церковный историк Евсевий, живший в первой половине IV века, ссылаясь на утраченный ныне, но известный ему текст Оригена, утверждал, что когда апостолы распределяли по жребию регионы своей проповеди, Андрею выпала Скифия, т.е. территория к северу от Черного моря, включая и земли позднейшей Руси. Другие авторы, среди которых и св. Епифаний Кипрский, уточнили эти сведения: согласно их информации, апостол Андрей достиг примерно нынешней Абхазии, посетив также Боспор (территорию у проливов Босфор и Дарданеллы с греческой колонией Византий, где позднее был основан Константинополь) и Крым (Феодосию и Херсонес).

Впрочем, далеко не все церковные историки признают эти сообщения достоверными и древними: некоторые приписывают их появление самому Евсевию и современному ему церковному преданию. В большинстве вариантов рассказа о метании апостолами жребия Скифия не упоминается вовсе, а св. Григорий Назианзин (Богослов), тоже живший в IV веке, утверждал, что апостолу Андрею по жребию выпала Индия. Но, тем не менее, к середине первого тысячелетия христианской эры апостол Андрей Первозванный становится общепризнанным небесным покровителем города Константинополя и Константинопольского Патриархата. Утверждается, что этот апостол лично рукоположил первого византийского епископа Стахия и назначил пресвитеров, чтобы «они учили народ и совершали таинства».

Что же касается его возможной проповеди на территории будущей Руси, то таких сведений в древнейших сводах русских летописей нет. Более того, утверждается даже, что «апостолы на Русь не ходили» и в наших землях «не быша». Но в 1116 году Владимир Мономах велел игумену Выдубицкого монастыря Сильвестру внести в «Повесть временных лет» русский вариант легенды об апостольской миссии Андрея Первозванного, и с того времени рассказы о посещении Первозванным Апостолом русской земли непременно включались во все последующие летописные списки.

Так появился рассказ о путешествии апостола Андрея из Крыма в Рим через Ладогу. Согласно этой версии, апостол Андрей, находясь в Корсуни (Херсонесе), узнал, что неподалеку находится устье Днепра, и решил отправиться в Рим, поднявшись вверх по Днепру. Остановившись на ночлег на холмах, на которых впоследствии был построен Киев, апостол, по утверждению летописца, сказал бывшим с ним ученикам:

Видите ли горы сия? Яко на сих горах возсияет благодать Божия, имать град великий быти и церкви многи Бог въздвигнути имать.

По преданию апостол поднялся на горы, благословил их и водрузил крест. Из Киева апостол прибыл в Новгород, где удивлялся тому, что местные жители любят, моясь в банях, бить себя «молодыми прутьями», обливаться квасом и студёною водой.

Особый культ святого апостола Андрея на Руси стал распространяться уже с конца XI века, и сын Ярослава Мудрого Всеволод (отец Владимира Мономаха) построил в его честь первый храм в Киеве, на том месте, где теперь возвышается барочная Андреевская церковь, воздвигнутая в XVIII веке. Не случайно также высшая награда Российской империи, учрежденная Петром I (возобновлена в 1998 г.), носила имя «Ордена Святого Андрея Первозванного». Поскольку апостол Андрей является главным небесным покровителем Руси, день его памяти (30 ноября) имеет в Католической Церкви в России самый высокий возможный статус – статус торжества.

Житие апостола Андрея содержит рассказы о множестве сотворенных им чудес, в том числе и о неоднократных воскрешениях умерших. Его жизненный путь завершился принятием мученической кончины в греческом городе Патры. Апостола привязали вниз головой к косому кресту (и поэтому крест такой формы называется «Андреевским крестом»), и в таком положении он два дня проповедовал с такой убедительностью, что толпа, присутствовавшая при казни, требовала освободить его, и многие, слушая его, обратились. Одна из легенд говорит, что раскаявшийся правитель Патр велел освободить апостола, но тот знал, что его час встречи с Господом уже настал, а потому посланные солдаты не сумели развязать узлов на веревках, которыми мученик был привязан к кресту. На месте распятия апостола воздвигнут величественный собор Святого Андрея Первозванного – самый большой храм в Греции.

При восточноримском императоре Констанции II мощи святого апостола Андрея были торжественно перенесены из Патр в Константинополь и положены 3 марта 357 г. в храме Святых Апостолов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апостола Павла Тимофея.

По легенде, в VIII веке частицы мощей апостола Андрея были перевезены в Шотландию монахом Регулусом и помещены в кафедральный собор Сент-Эндрюса, города, который получил свое имя в честь апостола и стал церковной столицей Шотландского королевства. Согласно другому преданию, частицы мощей были перевезены крестоносцами в 1208 г. в итальянский город Амальфи.

После падения в 1453 году Константинополя младший брат императора Константина IX Палеолога Фома Палеолог бежал вместе с женой и детьми в Италию, захватив с собой забальзамированную голову святого апостола Андрея, и в марте 1461 г. был с почестями принят в Риме. Через неделю Папа, которому Фома преподнес эту святейшую реликвию, наградил его орденом Золотой розы. В 1964 г. Папа Павел VI передал реликвию православному собору Св. Андрея Первозванного в городе Патры.

Кроме России, святой апостол Андрей почитается небесным покровителем Украины, Шотландии, Греции, Румынии, Сицилии, Амальфи, а также моряков и рыболовов.