XV Генеральная ассамблея Синода епископов: 16-я Общая конгрегация

В четверг утром на 16-й Общей конгрегации завершилось обсуждение третьей части Рабочего документа Синода, посвященной теме выбора. Среди выступивших – братский делегат митрополит Иларион (Алфеев).

Участники ассамблеи вновь затронули вопрос участия женщин в церковной жизни, а один из иерархов предложил созвать Синод на эту тему, который бы вдохновлялся примером Девы Марии.

Прелаты призвали старшее поколение к испытанию совести: нужно задуматься о том, не передаем ли мы молодежи лишь предписания, называемые сегодня «ценностями», ограничиваясь «консервационным пастырством». Молодежь нуждается в «неразмытом» Евангелии Иисуса Христа, родившегося в бедности, умершего на Кресте и воскресшего: только Он может быть настоящим «лидером», которого ищут молодые люди. Прозвучало предложение создать в Римской Курии Папский совет молодежи, состоящий из молодежи с разных континентов.

Взгляд Отцов Синода обращен на молодежь, страдающую от войны. В частности, было подчеркнуто, что на Украине продолжающаяся уже пять лет война оставляет неизгладимый след на молодых: они чувствуют «своего рода враждебность по отношению к Церкви, представляющейся им как холодная структура, которая борется за свое выживание и геополитические интересы».

Братский делегат от РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) в своем выступлении передал приветствие Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Церковь, -сказал он, — древняя и вечно юная – это и хранительница тысячелетнего христианского Предания, и в то же самое время сила, преобразующая и обновляющая окружающий ее мир. Сложность современной эпохи состоит в том, что за молодые поколения борются разные силы, обрушивая на них огромный поток информации, в которой порой очень сложно разобраться. Самыми идеалистическими устремлениями могут воспользоваться силы зла, поскольку и служители Сатаны часто принимают вид служителей правды. В этой ситуации особенно важной становится способность к духовной рассудительности», — сказал митрополит Иларион.

В выступлениях слушателей прозвучала просьба к епископам обратить внимание на такие социальные язвы, как алкоголизм, наркомания, проституция, игромания, культура самоубийства, — все это угрожает молодежи, которая с надеждой взирает на Церковь и может обрести утешение в вере.

Источник: Vatican News