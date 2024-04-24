Папа Римский призвал «не обманываться культурой смерти»

В конце общей аудиенции 24 апреля Папа Франциск обратился с приветственным словом к тысячам паломников, собравшимся на площади Святого Петра, особенно к молодёжи, больным, старикам и молодожёнам. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима напомнил, что 25 апреля Церковь отмечает литургический праздник св. евангелиста Марка, который ярко и конкретно изложил тайну личности Иисуса из Назарета: «Позволим Христу восхитить нас, будем ревностно и верно сотрудничать в созидании Царства Божьего», – призвал верующих Святейший Отец, добавив, что его мысли охватывают многострадальную Украину, Палестину, Израиль, Мьянму и многие другие страны, охваченный боевыми действиями:

«Война – это всегда поражение, и наживаются на ней лишь производители оружия. Прошу вас, молитесь о мире, об истерзанной многострадальной Украине; множество молодых солдат отправляются умирать. Помолимся также о Ближнем Востоке, о Газе, где война приносит огромную боль. Помолимся о мире между Палестиной и Израилем, дабы они стали двумя свободными добрососедскими государствами. Помолимся о мире!»

В обращении к польским паломникам и их соотечественникам Папа напомнил, что в ближайшую субботу исполняется десять лет со дня канонизации Иоанна Павла II:

«Взирая на его жизнь, мы видим, чего может достичь человек, принимая и развивая в себе Божьи дары веры, надежды и милосердной любви. Оставайтесь верными его наследию. Выступайте в защиту жизни и не обманывайтесь культурой смерти. По его заступничеству испросим у Бога дар мира, ради которого этот Папа Римский так усердно трудился. Я благословляю вас от всего сердца!»