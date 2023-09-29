В Страсбурге представили первое русскоязычное исследование жития преподобной Одилии Эльзасской

24 сентября в библиотеке Приходского центра, действующего при храме Всех святых в Страсбурге (Франция), состоялась презентация новой книги «Святая Одилия – покровительница Эльзаса». Авторы издания – настоятель Всехсвятского храма архимандрит Филипп (Рябых) и сотрудник прихода Сергей Волосенко, дизайн и вёрстку книги разработала прихожанка храма Екатерина Шульц, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Книга вышла в свет в середине сентября этого года и является результатом многолетнего изучения авторами жития святой неразделенной Церкви преподобной Одилии (VII в.), её духовного наследия в Европе и во всём мире. Это первое исследование, посвящённое святой Одилии, изданное на русском языке. В книге содержится не только житие преподобной, но и молитвы и акафист, а также путеводитель по местам, связанным с ее духовными подвигами.

Святая Одилия родилась во второй половине VII века (около 660 года) в семье герцога Эльзаса Этишона, но оказалась слепой, а потому стала нежеланным ребенком. Спасая ее от смерти, к которой приговорил дитя отец, герцогиня приказала отнести девочку в монастырь Бом-ле-Дам в Бургундии. Через десять лет святой Эрхарт, епископ города Регенсбурга, увидел во сне ангела, который повелел ему крестить ребенка с именем Одилия – «дочь света». В момент крещения девочка обрела зрение.

Позже отец примирился с дочерью и даже предоставил одно из своих поместий для создания монастыря, так как девушка решила посвятить себя монашеской жизни. На горе, возвышающейся на 760 метров над уровнем моря, она основала обитель, которая стала первым женским монастырем Эльзаса. В нем стали происходить многие чудеса, и вереницы больных, обездоленных потянулись туда из самых дальних окраин Европы. Однажды Одилия исцелила слепого водой из источника, который забил из земли по ее молитвам. Святая отошла ко Господу в 720 году. Сегодня она широко почитается как покровительница Эльзаса.

Уже в течение многих лет православные верующие, проживающие в Эльзасе, почитают святую Одилию. Нередко паломнические маршруты к христианским святыням, хранящимся во Франции, пролегают через горный монастырь этой святой. Здесь паломники могут не только помолиться у ее раки, но испить воды из чудотворного источника. Еще одним древним местом паломничества является часовня святой Одилии в Шервиллире, деревне, в которой один год провела во младенчестве святая в доме кормилицы.

C 2012 года в ставропигиальном приходе Всех святых города Страсбурга находится икона преподобной Одилии. Образ был написан для русской православной общины Страсбурга в Елисаветинском женском монастыре города Минска в традициях православной иконографии. В икону вмонтирован мощевик с частицей мощей этой святой.