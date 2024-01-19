Богословие, побуждаемое любовью. В Москве представили русское издание книги Папы Бенедикта XVI «Иисус из Назарета»

Вечер памяти Папы Бенедикта XVI под названием «Господи, я люблю Тебя…» состоялся 17 января в Культурном центре «Покровские ворота». В рамках этой встречи прошла презентация русского издания книги Йозефа Ратцингера «Иисус из Назарета» (перевод с немецкого). На вечере выступили митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци, председатель ОВЦС Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) и те, кто лично был знаком с Папой Бенедиктом XVI и имеет отношение к изданию книги.

Книга «Иисус из Назарета» на русском языке – это совместный издательский проект Московской Патриархии и Академии «Sapientia et Scientia» (Италия), осуществленный к первой годовщине кончины Бенедикта XVI (16.04.1927– 31.12.2022). Единый том включает трилогию, которая выходила отдельными томами и в разные годы издавалась на русском языке. Сам автор приветствовал это издание и за несколько месяцев до кончины написал предисловие к русскому переводу, в котором отметил: «В этой книге мне хотелось развеять пелену тумана, которой окружили фигуру Иисуса многие Его толкователи. <…> Безусловно, многие хотели бы кое-что у Иисуса перенять, но для большинства невыносимо видеть в Нем притязания Живого Бога. <…> Моя книга «Иисус из Назарета» о том, как приготовить сердце к решению следовать за Христом до конца. Я хочу пробудить в нас одновременно с познанием Иисуса любовь к Нему и через это найти путь к жизни, преодолевая все мирское».

Для новой книги еще два предисловия написали председатель ОВЦС Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) и государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин, который оценивает этот совместный издательский проект как «подтверждение «безусловного авторитета», признанного Русской Православной Церковью за богословием Йозефа Ратцингера». Предисловие самого автора к оригинальному немецкому изданию и фрагменты одной из глав прочитал на вечере молодой актер.

Открывая встречу, научный сотрудник КЦ «Покровские ворота» Джованна Парравичини продемонстрировала видеозапись встречи Папы Бенедикта XVI со священниками в Риме, где он говорил о своем подходе к богословию. Понтифик рассказал, что занимается богословием с 1946 года, и за эти долгие годы пришел к богословию, «побуждаемому любовью и любовью ведомому, жаждущему больше познать Возлюбленного», «стремящемуся глубже войти в общение со Христом». «Мы, богословы, должны смело преодолевать позитивизм и экспериментально доказуемое и идти к новому эксперименту Бога с нами и нас с Богом», – сказал тогда понтифик. Этот подход воплощен в представленной книге, которая открывает новые грани современного богословия, ставящего в центр встречу с Христом как «с Личностью, которая, открывая жизни новый горизонт, тем самым указывает ей решающее направление», как писал Бенедикт XVI.

Архиепископ Павел Пецци вспоминал встречи с кардиналом Ратцингером, а потом и аудиенции у Папы Бенедикта XVI, который особое внимание уделял общению со священниками, каждый раз подчеркивая, что для всех священнослужителей «нет ничего важнее, чем погружаться в личность Иисуса, вживаться в Его жизнь». Глава Московской Архиепархии высоко оценил новое издание, его богословское значение и миссионерский потенциал. «Мы живём в эпоху, когда фактически повсюду стараются «убрать» Христа из жизни общества, семей, людей… И вот тогда, именно в эти моменты, Сам Христос – это наша надежда», – сказал он. По словам архиепископа, книга «Иисус из Назарета» показывает «внутреннюю связь, глубокое «общение», которое соединяет Христа со всеми теми, кто веровал в Него и будет верить в Него, и свидетельствовать о Нём своей жизнью»; она «предлагает всем нам прекрасную помощь, чтобы жить своими призванием и миссией».

Митрополит Волоколамский Антоний считает представленную книгу «венцом всего богословского творчества Бенедикта XVI». По его словам, ее нельзя поставить в один ряд с многочисленными монографиями о Христе, поскольку «этот труд ставит Богочеловека в центр дебатов нашей эпохи о культуре, политике, общественных отношениях, о понятии справедливости и возможности подлинно универсальной этики, <…> о роли христиан в преображении мира…». Вспоминая свое общение с Папой Бенедиктом XVI, глава ОВЦС отметил, что понтифик придавал особое значение развитию взаимодействия Католической Церкви с христианским Востоком и Русской Православной Церковью, в частности. «Выстраивание отношений с Православием воспринималось Папой Ратцингером как полноценный стратегический вектор, связанный с оригинальным и глубоким видением миссии христиан в XXI веке», – сказал он.

Эту тему продолжил Игорь Лапшин, координатор проекта с российской стороны, который отметил, что это не первое издание книги Бенедикта XVI на русском языке, предпринятое Московской Патриархией совместно с итальянскими коллегами. Тома трилогии «Иисус из Назарета», а также «Богословие литургии» – эта «цепь издательских событий обеспечивает культурный мост между христианами разных традиций», сказал Лапшин.

Со стороны Академии «Sapientia et Scientia» издание новой книги курировал составитель итальянского «Полного собрания сочинений» Папы Бенедикта XVI профессор Пьерлука Адзаро. Подключившись к встрече онлайн, он поздравил русскоязычных читателей с выходом книги, рассказал о своих встречах с автором и подчеркнул, что «Иисус из Назарета» – о том, «как следовать за Христом до конца, без обходных путей, без «но» и «если»». «Только такое христианство порождает любовь», – сказал Адзаро.

На вечере выступил посол России в Ватикане в 2013–2023 гг. Александр Авдеев, для которого особенно важны мысли Бенедикта XVI о духовном содержании культуры и об укреплении межрелигиозного сотрудничества. В частности, он вспоминал, «какой сенсацией, радостью в Ватикане стало известие о том, что энциклика Папы Франциска «Fratelli tutti» издана на русском языке мусульманским издательством». Один из инициаторов данного издания– главный редактор ИД «Медина», ответственный секретарь Международного мусульманского форума Дамир Мухетдинов также выступил на вечере и выразил надежду, что мусульманская община России познакомится трилогией Папы Бенедикта XVI «Иисус из Назарета».

Джованна Парравичини напомнила, что вечер был назван словами Бенедикта XVI, которые он произнес на смертном одре: «Господи, я люблю Тебя…». «Он чувствовал, что мы все Христовы, что мы Ему принадлежим, что в этом красота и смысл жизни… Быть рожденными от Бога – это сердцевина наследия, которое нам оставил Бенедикт XVI. Его книга может стать настольной для каждого христианина», – этими словами ведущая завершила встречу.

Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»

Фото Службы коммуникации ОВЦС