Папа Римский утвердил нового Кустода Святой Земли

Святейший Отец Лев XIV утвердил избрание нового кустода Святой Земли и гвардиана горы Сион. Им стал итальянец Франческо Иельпо, сообщает русская служба Vatican News.

Отец Франческо Иельпо родился 18 мая 1970 года в Лаурии (область Базиликата); принёс окончательные обеты в Ордене меньших братьев в 1998 году, был рукоположен в пресвитеры в 2000 году.

Отец Иельпо занимал следующие должности: был преподавателем религионоведения в школе, ректором института Franciscanum в Брешии, членов Национального совета Федерации образовательных институтов, дефинитором (советником) настоятеля монашеской провинции Ломбардии, настоятелем прихода Святого Антония в Варезе.

С 2013 по 2016 гг. отец Иельпо возглавлял комиссариат Святой Земли в Ломбардии, а затем – до 2023 года — в Североитальянской монашеской провинции Ордена меньших братьев. С 2014 года отец Франческо Иельпо – член Совета ассоциации Pro Terra Sancta, а с 2022-го – президент фонда «Святая Земля» и делегат кустода Святой Земли в Италии, а также генеральный делегат по реконструкции в монашеских провинциях Кампании, Базиликаты и Калабрии.