Кто они, наши новомученики?

23 мая 2025 года в Санкт-Петербурге состоялось официальное закрытие епархиальной стадии процесса беатификации католических новомучеников России ХХ века. В Ватикан отправлены документы и свидетельства о жизни и мученической смерти десяти верующих латинского и восточного обрядов. Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве предлагает кратко познакомиться с каждым из них.

Епископ Антоний Малецкий

Антоний Иосифович Малецкий родился в СПб 17 апреля 1861 года. Там же окончил Духовную семинарию. Рукоположен во священники в 1884 году. В 1896 году организовал Убежище для мальчиков и первую польскую гимназию. Был арестован в марте 1923 года, приговорен к 3 годам заключения. В январе 1926 года вернулся в Ленинград. 13 мая 1926 года рукоположен в сан епископа и назначен Апостольским Администратором Ленинграда. Неоднократно подвергался обыскам и шантажу. Арестован в ноябре 1930 года и отправлен в ссылку с Сибирь. Там более 3 лет жил в селе Дубинино под г. Братском Иркутской области. В 1934 году освобожден по ходатайству международных организаций и по обмену вывезен в Польшу в крайне тяжелом состоянии здоровья, подорванного перенесенными в ссылке страданиями. Скончался в Варшаве 17 января 1935 года. Похоронен в соборе Св. Яна в Варшаве, в 1961 г. перезахоронен на кладбище Повонзки в Варшаве.

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Прелат Константин Будкевич

Родился 19 июня 1867 в Зубрах Двинской губ. С 1882 учился в прогимназии в Кельцах, с 1883 — в классической гимназии в Люблине. В 1889 окончил духовную семинарию в СПб, в 1893 — духовную академию в СПб со степенью магистра богословия. 26 сентября 1893 был рукоположен. Викарий и законоучитель в приходе Св. Троицы в Пскове, с 1896 — законоучитель мужской и женской гимназий в Витебске, с 1903 — викарий, с января 1904 — вице-настоятель, а с 5 сентября 1905 — настоятель храма Св. Екатерины в СПб. С 16 апреля 1908 — декан Петербургский, с 11 июня 1910 — почетный каноник Могилевской архиепархии. В октябре 1913 освятил храм в Вологде. В 1915 награжден государственным орденом Св. Анны III степени, с 1918 — прелат и генеральный викарий при епископе Яне Цепляке. В 1918 активно выступал за освобождение митрополита Эдуарда Роппа, был объявлен в розыск. В 1922 от имени архиепископа Яна Цепляка вёл в Москве переговоры с советскими властями о создании условий существования Католической Церкви в СССР. 10 марта 1923 арестован после вызова в Москву. Обвинялся «в шпионаже в пользу другого государства, в контрреволюционной деятельности и создании с этой целью организации». 21-26 марта 1923 приговорен к ВМН и в ночь с 31 марта на 1 апреля 1923 расстрелян в подвалах Лубянки (по другим данным, в Сокольнической тюрьме).

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Священник Ян Тройго

Ян Янович Тройго родился 12 декабря 1881 г. в селе Прогалино в Гродненской губернии, в крестьянской семье. Окончил Духовную Семинарию и Духовную Академию в СПб, магистр богословия. Рукоположен в священники в 1906 г. Служил в Могилеве, затем был профессором Духовной Семинарии в СПб. С 1914 служил в курии Могилевской митрополии в СПб. В 1916—1917 гг. был редактором-издателем выходившего в Петербурге двухнедельного журнала «Церковная жизнь». В 1923 арестован и приговорен к 3 годам тюрьмы. В 1925 освобожден, служил настоятелем храма Св. Станислава в Ленинграде. В 1927 арестован и приговорен к 5 годам лагерей. Узник Соловецкого лагеря. В 1932 вывезен оттуда в Ленинградскую тюрьму, где скончался в тюремной больнице от инсульта 11 августа 1932, возможно, в результате издевательств. Захоронен под чужим именем на Преображенском кладбище в СПб (место захоронения не найдено).

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Священник Павел Хомич

Павел Семенович Хомич родился 17 октября 1893 г. в Волковыске Гродненской губ. Окончил Духовную Семинарию и учился в Духовной Академии в СПб. Рукоположен в 1916 г. Служил в приходах Петрограда и области. С 1920 был настоятелем в Пскове, с 1923 — настоятелем прихода Св. Казимира в Ленинграде. Руководил группами верующих — терциариями Св. Франциска, кружками Св. Розария. Арестован в Ленинграде в 1926, приговорен к 10 годам лагерей. Узник Соловецкого лагеря. Во время заключения проявлял милосердие к другим заключенным, посещал больных. Был одним из организаторов общей религиозной жизни заключенных священников. Освобожден в 1936 г. Безуспешно искал возможности легального служения в разных городах России. В августе 1939 вернулся в Ленинград, где проводил тайные богослужения на квартирах. После начала Великой Отечественной Войны принял обязанности Апостольского Администратора Ленинграда. На допросах в 1941 открыто говорил о своей религиозной деятельности и убеждениях, хотя знал, что ему это грозило гонениями и смертью. Арестован в 1942, приговорен к расстрелу. Расстрелян 10 сентября 1942 в Ленинграде.

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Священник Франциск Будрис

Франциск Будрис родился 14 октября 1882 г. в селе Ропейки Бернатовской волости Россиенского уезда Ковенской губернии, в крестьянской семье. Окончил Духовную Семинарию в СПб. Рукоположен в 1907 г. 27 июля 1907 назначен викарием прихода в Иркутске, 31 января 1909 распоряжением архиепископа А. Внуковского переведен самостоятельным пастырем в Тюмень. 27 февраля 1908 назначен преподавателем Закона Божия в Александровском реальном училище в Тюмени. С 22 февраля 1919 — настоятель и декан в Перми, обслуживал католиков в Вятке, Екатеринбурге, Тюмени, Тагиле, а также в окружающих деревнях. В условиях революционной и военной неразберихи, разрухи и голода самоотверженно исполнял свои обязанности. В апреле 1925 арестован в Екатеринбурге по делу убийства польской жандармерией агентов ГПУ, через месяц освобожден. Окормлял католические общины Тобольска, Тюмени, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Златоуста, Кургана, Уфы, Самары, Казани и Вятки. В 1934-1937 был практически единственным священником, обслуживавшим католиков на территории между Волгой и Обью. Арестован в Уфе вместе с членами приходского совета 17 июня 1937 по обвинению в шпионаже для сети Польской Организации Войсковой (ПОВ). 11 ноября 1937 приговорен к расстрелу. Расстрелян 16 декабря 1937 в тюрьме г. Уфы.

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Священник Антоний Червинский

Антон Карлович Червинский родился 8 октября 1881 г. в городе Билгорай Люблинской губернии, Польша. В детстве переехал с родителями в Крым. Окончил малую семинарию и Духовную Семинарию в Саратове, Духовную Академию в СПб со степенью магистра богословия. Рукоположен 2 апреля 1905. С 1906 — викарий кафедрального собора в Саратове и личный секретарь Тираспольского епископа Иосифа Кесслера, с сентября 1911 — администратор прихода во Владикавказе. После революции, когда не осталось ни епархиального управления, ни епископа, а многие храмы были закрыты, продолжал служить в своем приходе, обслуживая многие другие приходы, оставшиеся без священников. В 1936 арестован во Владикавказе по ложному обвинению. Когда его арестовали, он осознавал, что принимает гонения и мученичество за веру. В 1937 приговорен к расстрелу и расстрелян 26 января 1938 года. В 1958 году реабилитирован посмертно.

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Священник Епифаний Акулов

Игорь Александрович Акулов родился в с. Ново-Никитское в Тверской губернии России, в православной крестьянской семье. В 1918 окончил реальное училище. С 1920 — послушник в Александро-Невской Лавре, учился в Петроградском Богословском институте. Был пострижен в монахи с именем Епифаний 2 июля 1921 г. После знакомства с блаженным Леонидом Федоровым присоединился к Католической Церкви. Летом 1922 был рукоположен в католические священники восточного обряда. С августа 1922 викарий прихода Сошествия Св. Духа в Петрограде (византийского обряда). Арестован в 1923 г., в 1924 приговорен к 10 годам тюрьмы. В 1927 досрочно освобожден и отправлен в ссылку. В 1933 освобожден из ссылки, служил в различных храмах СПб. В 1935 снова кратковременно арестован. В 1937 арестован по ложному обвинению, приговорен к расстрелу и расстрелян 25 августа 1937 г. Похоронен на Левашовской пустоши, около СПб. В 1989 посмертно реабилитирован.

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Священник Потапий Емельянов

Петр Андреевич Емельянов родился в 1884 г. в Уфимской губернии в старообрядческой крестьянской семье, впоследствии принявшей православие. В юности был пострижен в монахи с именем Потапий. Рукоположен в иеромонахи в 1914 г. С марта 1917 — приходской священник в селе Нижняя Богдановка, под Луганском. В 1918 вместе со своим приходом присоединился к Католической Церкви. Многократно подвергался гонениям от различных сменявших друг друга властей: его не один раз избивали, он сидел в тюрьмах и чудом избежал смерти. В 1927 арестован большевиками по ложным обвинениям, приговорен к 10 годам лагерей. Отбывал заключение в Соловецком лагере. Во время заключения проявлял милосердие к другим, помогал им в трудностях, о чем сохранились воспоминания. 4 августа 1936 освобожден из лагеря. Умер 14 августа того же года на ст. Надвойцы в Карелии. Место его захоронения неизвестно.

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Монахиня Мария Екатерина Абрикосова

Анна Ивановна Абрикосова родилась в Москве 23 января 1882 г. (по др. данным — 22 декабря 1881 г.) в купеческой семье. В 1899 окончила Первую женскую гимназию в Москве, в 1903 — Гайртон Колледж Кэмбриджского Университета, вернулась в Москву и вышла замуж за своего двоюродного брата В.В. Абрикосова. С 1905 по 1910 гг. супруги путешествовали по Европе, где познакомились с Католической Церковью. 20 декабря 1908 Анна Ивановна присоединилась к Католической Церкви в Париже, сохраняя принадлежность к византийскому обряду, спустя год её примеру последовал муж. В 1910 они вернулись в Москву, их дом стал центром распространения католической веры. В 1911 и 1912 годах соответственно Анна Ивановна и её муж вступили в новициат третьего ордена доминиканцев, обеты принесли 21 ноября 1913 в Риме. После этого в их доме постепенно формируется община доминиканского Третьего Ордена. В 1917 муж рукоположен в священники византийского обряда, супруги решают жить в целомудрии. В том же году девушки-терциарки выбирают сестру Марию Екатерину Сиенскую (Анну Абрикосову) своей настоятельницей. К 1921 в общине 15 сестер. 11 ноября 1923 сотрудники ГПУ произвели обыск в общежитии сестер, арестовали мать Екатерину и половину сестер, закрыли часовню и конфисковали часть квартиры. После 6 месяцев следствия во Внутренней тюрьме ГПУ и Бутырской тюрьме, 19 мая 1924 её приговорили к 10 годам заключения. В тюрьмах (Тобольск, Ярославль) поддерживала сестёр, вела духовную жизнь и оказывала нравственное влияние на заключённых. В мае 1932, тяжело больная раком, была освобождена, но 5 августа 1933 арестована вновь за антисоветскую деятельность и 19 февраля 1934 приговорена к 8 годам лагерей. Умерла 23 июля 1936 в Бутырской тюрьме от рака, оставшись верной своим убеждениям.

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Камилла Крушельницкая, мирянка

Камилла Николаевна Крушельницкая родилась в 1892 году в Барановичах. Окончила гимназию и обучалась в университете в Москве. Проживая в Москве, поддерживала отношения с матерью Екатериной Абрикосовой. В начале 30-х, во время религиозных преследований, на квартире у Крушельницкой собиралась молодежь для общения на религиозные темы. Арестована в 1933 по ложному обвинению, и затем приговорена к 10 годам лагерей. Была отправлена в Соловецкий лагерь. Там вступила в брак с человеком, которого надеялась обратить, но он оказался осведомителем лагерного начальства. В 1937 переведена на более строгий режим содержания, 27 октября 1937 расстреляна в урочище Сандормох под г. Медвежьегорском, в Карелии. Была убеждена, что страдает за веру и старалась свидетельствовать о ней другим до последнего дня.

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По материалам официального сайта «Католические новомученики России»

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве