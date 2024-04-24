Общая аудиенция в Ватикане 24 апреля. Папа: богословские добродетели – жизнь в Святом Духе (+ ФОТО)

На общей аудиенции 24 апреля Папа Франциск продолжил катехизические наставления на тему христианских добродетелей, перейдя от главных (благоразумия, справедливости, мужества и воздержанности) к богословским – вере, надежде и любви. Передает русская служба Vatican News.

Если главные добродетели представляют собой высокие моральные принципы, возникшие задолго до христианства, то богословские напрямую связаны с верой в Бога и отношениями с Ним, они даруют человеку силу и направление для жизни, отметил Святейший Отец. Христианство усилило и расширило понятие добродетелей как путь пребывания в Святом Духе. Христианин никогда не остаётся в одиночестве: он следует за Господом и находит в нём крепость и мудрость для совершения добра. На этом духовном пути богословские добродетели защищают от гордыни, предостерегают от тщеславия и высокомерия, придавая уверенность в присутствии Божием.

Катехизис Католической Церкви так определяет действие богословских добродетелей, отметил Папа: «Они обосновывают, воодушевляют и характеризуют нравственные действия христианина. Они воспитывают и оживляют все нравственные добродетели. Они вливаются Богом в души верных, чтобы дать им способность действовать как Его детям и заслужить вечную жизнь. Они – залог присутствия и действия Святого Духа в способностях человека» (n. 1813).

По словам Епископа Рима, добропорядочная жизнь является не только целью, но и путём, который зачастую требует большой осмотрительности; люди с добрыми намерениями тоже могут ошибаться, – в такие моменты богословские добродетели помогают исправить ситуацию.

Папа Франциск подчеркнул, что богословские добродетели играют существенную роль в жизни каждого христианина. Они помогают справляться с трудностями, ориентируют на добро и наполняют сердца светом. Благодаря стяжанию этих добродетелей, силой Святого Духа мы можем преодолеть самодостаточность. Ведь человек, заботящийся лишь о главных добродетелях, может – несмотря на свой героизм – впасть в гордыню, стать тщеславным и высокомерным. От этого защищают богословские добродетели: они делают добро не только нашей целью, но и стилем, а нашу жизнь – не титаническим стремлением к совершенству, а смиренным подражанием Иисусу, подчеркнул Святейший Отец:

«Когда мы открываем сердце Святому Духу, Он возрождает в нас богословские добродетели: если мы перестаём уповать, Бог вновь открывает нам веру; если мы унываем, Бог пробуждает в нас надежду; если наше сердце ожесточено, Бог смягчает его Своей любовью».