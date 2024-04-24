Патриарх Варфоломей встретился с президентом Макроном и главой французского католического епископата

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял 22 апреля в Елисейском дворце находящегося с визитом в Париже Патриарха Константинопольского Варфоломея. Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Orthodox Times.

Беседа президента и Патриарха продолжалась более часа. Варфоломей поблагодарил Макрона за приглашение и «передал благословение Константинопольской Церкви» на удачную организацию предстоящих Олимпийских игр в Париже. Патриарх также высказал надежду, что, следуя древней традиции, на время проведения игр на земле будет объявлено перемирие.

Из Елисейского дворца Патриарх Варфоломей и члены делегации Константинопольской Церкви отправились в штаб-квартиру Конференции католических епископов Франции, где их приветствовал президент конференции, архиепископ Реймсский Эрик де Мулен-Бофор. В приветственной речи прелат подчеркнул важность инициатив Патриарха Варфоломея по защите окружающей среды. В свою очередь, Варфоломей говорил о «братских отношениях» с Папой Франциском и о предстоящей в 2025 году 1700-ой годовщине Никейского Собора как о возможности продвижения православно-католического диалога.



(Фото — Vatican News)