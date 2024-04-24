Флоренция: кардинал Бетори уходит на покой – его сменит простой священник-миссионер

Папа Франциск удовлетворил на прошлой неделе прошение об отставке архиепископа Флорентийского Джузеппе Бетори – 77-летний прелат ушел на покой по возрасту. Преемником кардинала понтифик назначил простого священника той же епархии Герардо Гамбелли, который более десяти лет прослужил миссионером в Чаде, сообщает «Благовест-инфо».

Джузеппе Бетори считался представителем консервативного крыла в коллегии кардиналов. Его учителем был другой известный консерватор – кардинал Камило Руини. Если в годы понтификата Бенедикта XVI флорентийский архиепископ часто выступал с громкими заявлениями на общественно значимые темы, то при Франциске он, как считают эксперты, отошел в тень.

Бетори родился 25 февраля 1947 года в итальянском регионе Умбрия. Священником стал в 1970 году. Библеист и экзегет, он много лет преподавал в богословских вузах. В 2001 году был посвящен в епископский сан и занял пост секретаря Итальянской епископской конференции. В 2008 году Бенедикт XVI назначил его архиепископом Флоренции, а в 2012 – возвел в кардинальское достоинство.

За годы управления одним из важнейших диоцезов Италии Бетори уделял особое внимание работе с молодежью, катехизации и связям с миром культуры. Он также выступал за активное участие Церкви в политических дебатах и неоднократно высказывался по вопросам биоэтики и нравственности. Будучи членом ватиканской конгрегации по делам духовенства, он решительно выступал за сохранение целибата священников.

Новым архиепископом столицы Тосканы назначен 54-летний приходской священник Герардо Гамбелли. Он родился 23 июня 1969 года в тосканском Виареджо, священником стал в 1996 году, защитил докторскую диссертацию на теологическом факультете Центральной Италии во Флоренции.

В 2011-2022 гг. о. Гамбелли служил миссионером в африканском Чаде: был настоятелем прихода, преподавателем начальной семинарии, тюремным капелланом.

Вернувшись во Флоренцию в марте 2023 года, священник продолжил служение на родине, заняв сразу три поста: настоятеля прихода Мадонна-делла-Тоссе («Мадонны Кашля» – у этого образа Богоматери молились об избавлении от пневмонии), заместителя духовника высшей семинарии Флорентийской архиепархии и капеллана тюрьмы Солличчано – самого большого изолятора тосканской столицы, пишет сайт usiliatrice.firenze.it.

Назначение о. Гамбелли отражает политику Папы Бергольо, который, замещая епископские кафедры, часто отдает предпочтение «темным лошадками» – простым пастырям, миссионерам и священникам «с периферии», близким к народу.

При этом обозреватели отмечают, что в годы понтификата Франциска прелаты, назначенные на традиционно «кардинальские кафедры», не становились кардиналами. В Италии это относится, в частности, к таким архиодиоцезам, как Миланский, Венецианский, Неаполитанский, Палермский, Туринский. Показательно явное сокращение доли итальянцев в Священной коллегии: если среди кардиналов, уже не имеющих права голоса из-за преклонного возраста, уроженцев Апеннинского полуострова 35, то среди кардиналов-выборщиков – всего 16.