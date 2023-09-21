В РПЦ высказались о возможности встречи Патриарха Кирилла и Папы Франциска

РПЦ открыта к возможности новой встречи Патриарха Московского с Папой Римским, но в настоящее время инициативы в этом отношении стоит ожидать от Ватикана, заявил советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

Папа Франциск выразил надежду, что его встреча с Патриархом Кириллом в Гаване будет не последней, сообщил накануне в интервью СМИ посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, который в понедельник вручил верительные грамоты понтифику.

«В Русской Православной Церкви сохраняется принципиальная открытость к возможности новой встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском. Конечно, такая встреча должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы быть результативной. У нас существуют и поддерживаются в рабочем состоянии установленные каналы такого взаимодействия, осуществляемого со стороны Русской Православной Церкви через Отдел внешних церковных связей. Насколько я понимаю, в настоящее время инициативных шагов для возможного рассмотрения следует ожидать от ватиканской стороны», – сказал Балашов РИА Новости.

Первая встреча Патриарха Кирилла и Папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской Православной и Римско-Католической Церквей.