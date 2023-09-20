Папа Франциск заявил о надежде на новую встречу с Патриархом Кириллом

Папа Римский Франциск выразил надежду, что его встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Гаване будет не последней, сообщил РИА Новости посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, который в понедельник вручил верительные грамоты понтифику.

«Папа Франциск с теплотой вспомнил свою встречу с Патриархом Кириллом в Гаване и выразил надежду, что она будет не последней и он сможет вновь увидеться с предстоятелем Русской Православной Церкви», — сказал посол РФ, который передал понтифику приветствие от главы РПЦ.

В конце июня Патриарх Кирилл принял папского посланника по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи, который в рамках своей миротворческой миссии находился с визитом в Москве. Как рассказал РИА Новости присутствовавший на встрече председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), тогда были обсуждены «различные вопросы, в том числе и те, которые стоят на повестке дня отношений между двумя Церквами».

В сентябре 2022 года в интервью РИА Новости митрополит Антоний указал, что «общение Папы и Патриарха в нынешней сложной ситуации в мире могло бы быть важным и полезным». Однако он подчеркнул, что такой встрече должна предшествовать серьезная подготовка, как была перед первой встречей глав Церквей в Гаване, а по ее итогам «должен иметь место важный, результативный документ, совместное заявление».

Первая встреча Папы Франциска и Патриарха Кирилла состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской Православной и Римско-Католической Церквей.