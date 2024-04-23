Папе Римскому ко дню именин прислали поздравления с родины его небесного покровителя

23 апреля 2024 г. в Ватикане отмечается День святого Георгия, небесного покровителя Папы Франциска. Корреспондент газеты L’Osservatore Romano с делегацией католических священнослужителей из Иерусалима побывал на родине святого Георгия, откуда привез поздравления с именинами для Святейшего Отца. Подробности передает Vatican News.

Город Лод расположен на полпути между Иерусалимом и Тель-Авивом. В древности город назывался Лидда. По преданию, здесь жил и, вероятно, умер святой Георгий. Посещение греческой православной церкви, построенной на руинах его дома и могилы, стало поводом помолиться за Хорхе Марио Бергольо. Хорхе — это Георгий по-испански.

Гробница св. Георгия в Лоде, Святая Земля

Гостей встречал архимандрит Маркеллос, грек по происхождению, настоятель небольшой православной общины, состоящей преимущественно из мигрантов. «По преданию, святой Георгий родился в Каппадокии, на родине своего отца, но мать его Полихрония была из Лидды, и именно здесь жила их семья. Сведения о жизни святого Георгия, жившего за несколько десятилетий до Константина, довольно скудны. Но в склепе храма находится саркофаг с его телом, последний раз вскрывавшийся около двух столетий назад», — рассказал архимандрит Маркеллос.

«Учитывая популярность святого Георгия в мире (он является покровителем десятков стран, в том числе Грузии и Англии), это прекрасное место заслуживает включения в маршруты многих паломников, приезжающих на Святую Землю. А тот факт, что Святейший Отец носил это имя, данное ему при крещении, вдохновляет нашу общину. Вот почему я очень рад вместе с моими католическими собратьями из Кустодии, Латинского Патриархата и Нунциатуры, которые приехали сюда из Иерусалима, передать из дома святого Георгия наши наилучшие пожелания Папе Франциску!».