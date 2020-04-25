25 апреля. Святой Марк, апостол и евангелист. Праздник

Марк – один из четырех евангелистов, т.е. людей, с чьим именем Церковь связывает авторство канонического Евангелия. Автора Евангелия «от Марка» принято отождествлять с известным в ранней Церкви Иоанном Марком, племянником (согласно другим переводам, двоюродным братом) апостола Варнавы, сподвижника апостола Павла (Кол 4,10). Иоанн Марк упоминается несколько раз в Книге Деяний, а также в Посланиях апостолов Петра и Павла.

Имя «Марк» – латинского происхождения, но его носитель был иудеем (Кол 4,10 называет его «обрезанным»), на что указывает и еврейское имя «Иоанн». Согласно Деян 13,5, Иоанн Марк сопровождал Варнаву и Павла в их первом миссионерском путешествии (конец 40-х годов I столетия), но преждевременно вернулся в Иерусалим, вероятно, не выдержав трудностей пути. Отрицательное отношение апостола Павла к Марку стало причиной его разделения с Варнавой (Деян 15,37-39), но затем Павел и Марк примирились: Апостол язычников упоминает Марка среди своих ближайших сотрудников (Кол 4,10; Флм 24; 2 Тим 4,11).

Находясь в Риме, Марк сотрудничал и с апостолом Петром, который называет его «возлюбленным сыном» (1 Петр 5,3).

Из Книги Деяний можно извлечь некоторые сведения о семье Марка. Он был сыном богатой вдовы, проживавшей в Иерусалиме, в доме которой проходили собрания местной общины христиан (ср. Деян 12,2). Древнее предание утверждает даже, что именно в этом доме и находилась «Сионская горница», где имела место Тайная Вечеря Иисуса с учениками, а Дух Святой снизошел на апостолов в день Пятидесятницы. Как житель Иерусалима и современник описанных в Евангелиях событий, Марк вполне мог быть лично знаком с Иисусом Христом, хотя и не входил при Его земной жизни в круг Его ближайших учеников. Некоторые церковные авторы идентифицируют Марка с юношей, бежавшим от стражи в ночь ареста Иисуса в Гефсимании и оставившим в руках преследователей покрывало, в которое он был закутан (ср. Мк 14,50-51). Характерно, что об этом эпизоде упоминает только Евангелие от Марка.

Церковное предание сообщает, что после гибели апостолов Петра и Павла при императоре Нероне Марк отправился в Александрию Египетскую. Древняя Александрийская Церковь считает его своим основателем и первым епископом. Здесь же он принял мученическую смерть от рук язычников 25 апреля 68 (по другим данным, 63) года. В 825 г. мощи святого Марка были перенесены из Александрии в Венецию, покровителем которой он ныне и является.

Иконографический символ евангелиста Марка – крылатый лев.

Располагающееся в новозаветном каноне вторым Евангелие, носящее имя Марка, признавалось древними церковными авторами и Отцами Церкви отражением проповедей апостола Петра. По одним сведениям Марк записывал главные моменты бесед Первоверховного апостола, а потом соединил эти записи в одну книгу, не всегда строго следуя хронологическому порядку. По другим свидетельствам, после казни апостола Петра Марк по просьбе римской общины составил резюме его рассказов и поучений. Современная библейская наука склонна считать, что Евангелие, связываемое с именем Марка, было составлено на основании нескольких письменных и устных источников, являвшихся носителями раннехристианской традиции об Иисусе. Оно легло в основу двух других Евангелий, называемых «синоптическими» – от Матфея и от Луки.

Евангелие от Марка, вероятно, изначально предназначалось для новообращенных христиан из язычников, причем подразумевалось, что ему должна сопутствовать более подробная и содержащая разъяснения устная катехеза. В нем практически отсутствуют ссылки на Ветхий Завет, столь любимые иудеями генеалогии, указания на значимость Моисеева закона и т.д. С другой стороны, в нем содержатся пояснения иудейских обычаев и понятий, как если бы они были незнакомы той аудитории, для которой писался текст.

Центральной темой Евангелия от Марка является так называемая «мессианская тайна» или «тайна Иисуса». Автор сам не дает однозначного ответа на формулируемый в тексте самый главный вопрос: «Кто есть Сей?», но рядом тонких намеков побуждает читателя самому сделать вывод: Иисус – Некто больший, чем просто пророк, праведник или даже ожидаемый иудеями Мессия. Уж не Сам ли Он Непостижимый Бог, парадоксальным образом пришедший к нам в материальной оболочке конкретной человеческой личности?

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»:

Святой Марк был одним из первых христиан в Иерусалиме. С юных лет он находился в обществе Матери Иисуса и Его Апостолов и знал их очень хорошо. Мама Марка была одной из тех женщин, которые оказывали Иисусу материальную поддержку. Кроме того, Марк был двоюродным братом Варнавы, одного из величайших деятелей ранней Церкви, возглавившим ее проповедь языческому миру. Марк сопровождал Павла и Варнаву во время их первого миссионерского путешествия (ср. Деян 13,5-13). Однако, после проповеди на Кипре, Марк, по-видимому не выдержав трудностей путешествия, оставил спутников и вернулся в Иерусалим (Деян 13,13). Непостоянство Марка пришлось не по вкусу апостолу Павлу, и когда, планируя очередную поездку, Варнава вновь наметил в спутники Марка, Павел решительно этому воспротивился. Разногласия между апостолами оказались столь существенными, что их совместной работе пришел конец: отныне они совершали свои миссионерские путешествия по отдельности. Причиной же всему был Марк.

Спустя десять лет мы находим Марка в Риме, помогающим апостолу Петру. Апостол Петр называет его своим сыном (1 Петр 5,13), подчеркивая тем самым продолжительный, близкий и сердечный характер сложившихся между ними отношений. Марк работает у Первоверховного Апостола переводчиком, и это обстоятельство отразится на написанном чуть позднее Евангелии. В нем Марк не приводит длинных речей Наставника, зато красочно и живо описывает некоторые события из Его жизни. Он воссоздает атмосферу маленьких селений на берегу Геннисаретского озера с такой степенью реалистичности, что становятся почти явственно слышимыми голоса их жителей, шум толпы, окружающей Иисуса, восклицания свидетелей Его чудес, реплики апостолов… Таким образом мы становимся непосредственными свидетелями евангельских событий или даже их участниками. Евангелист, с помощью указанных приемов, создает яркий, трогательный и очень привлекательный образ Иисуса. Он передает нам и ощущения апостолов, постоянно находящихся рядом со своим Учителем. Иначе говоря, Марк передает чувства Петра, о которых тот с большим воодушевлением свидетельствовал. Эти чувства не остыли с годами, напротив, они стали глубже, осознаннее, приобрели еще более пронзительный и нежный характер. Можно с полным правом утверждать, что труд Марка – это отражение проповеди святого апостола Петра.

Святой Иероним утверждает, что «Марк, ученик и переводчик Петра, написал Евангелие по просьбе братьев, проживавших в Риме, на основании услышанного им от Апостола. Сам Петр утвердил прочитанное ему вслух Евангелие своим авторитетом и предписал читать его в Церкви».

Точно воспроизвести учение Петра – это и было главное дело Марка, цель всей его жизни. Какое же великое значение оно имело для всех последующих столетий! Как же мы должны быть благодарны Евангелисту за ту любовь, с какой он делал свою работу, за ту верность, с какой он следовал внушениям Святого Духа! Кроме того, сегодняшний праздник – это еще один повод проанализировать, насколько внимательно и охотно мы читаем Евангелие – Слово Божие, непосредственно обращенное к каждому из нас. Делаем ли мы это ежедневно? Не ведем ли себя порой подобно блудному сыну? Взываем ли к Господу словами слепого нищего Вартимея: «Господи, чтобы мне прозреть!», или словами прокаженного: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить!» Ощущаем ли на себе взгляд Иисуса, приглашающего нас последовать за Собой, и, по примеру Его учеников, возлюбить даже тех людей, которые нам не слишком симпатичны?