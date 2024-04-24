По словам председателя ККЕР, число семинаристов в последние годы сокращается

Католическая Церковь в России испытывает недостаток в священнослужителях, число семинаристов в последние годы сокращается, в ряде приходов отсутствует постоянный священник. Об этом заявил ТАСС председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци.

«Трудно сказать, с чем связан факт сокращения числа семинаристов. Мы, по крайней мере, не можем определить одну исчерпывающую причину. Наверное, это разные причины, но нехватка священнослужителей у нас чувствуется уже несколько лет. Есть приходы, где не получается назначить постоянного священника, есть приходы, куда какой-то священник ездит раз в месяц, иногда раз в два месяца или два-три раза в год», – сказал предстоятель российских католиков.

По данным ККЕР, в Католической Высшей Духовной Семинарии в Санкт-Петербурге – единственном учебном заведении, готовящем католических священников в РФ, – на данный момент на всех курсах учится лишь десять семинаристов, включая тех, которые после выпуска будут служить в других странах. При этом в следующем году в семинарию не ожидается новых поступлений. Кроме того, уже второй год нет новых кандидатов в Предсеминарию в Новосибирске, обучение в которой является подготовительным этапом к самой семинарии.

Как рассказал архиепископ Павел, у Католической Церкви есть также Институт святого Фомы в Москве, однако он представляет собой учреждение дополнительного образования, которое не связано с подготовкой кандидатов в священство.



(Фото — katolik.life)