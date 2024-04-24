Нижегородский католический приход принял у себя «Тотальный Диктант»

В минувшую субботу (20 апреля) библиотека прихода Успения Пресвятой Девы Марии в Нижнем Новгороде стала площадкой для «Тотального Диктанта» — ежегодной акции, где каждый желающий может написать диктант и проверить свои навыки владения письменной речью.

Это новый опыт как для прихода, так и для городской команды этой акции, ведь здание религиозной организации — не типичная для «Тотального Диктанта» локация.

«Было очень приятно, что предложение провести «Тотальный Диктант» у нас, поступило от члена городской команды Юлианны Кулугур, за что ей огромная благодарность», — рассказывает прихожанин Александр Баранов, выполнявший функцию ведущего. — «Мы, в свою очередь, лишь пошли навстречу. Юлианна предложила нам записать видео-приглашение, что мы, конечно же, сделали. Пришлось изрядно повозиться чтобы выстроить кадр, но результат того стоил».

10 апреля была открыта регистрация на все площадки города. «Мы сразу решили, что будет лучше, если на нашей площадке диктант будут писать не прихожане, а люди, которые, возможно, никогда прежде у нас не были. Поэтому до последнего момента факт проведения «Диктанта», можно сказать, хранили от прихожан в секрете», — говорит Александр.

Площадка вызвала большой интерес у нижегородцев — все заявленные 20 мест были заняты в первый же день, и в итоге пришли 18 человек. После диктанта всем желающим была предложена экскурсия по храму и историческому кварталу вокруг. Экскурсию провёл настоятель прихода отец Георгий Кромкин. Диктовал текст тоже он, а фотографировала процесс сестра Виргиния из конгрегации Сестёр Фелицианок. «Можете представить любопытство наших гостей», — добавляет Александр. Он также поделился маленькой, но говорящей деталью: на бланках с текстом предусмотрен код площадки, и в случае библиотеки нижегородского прихода на бланках красовалось слово «ХРАМ».

«Организационная сторона «Диктанта» выстроена просто блестяще», — продолжает Александр. — «Хотя ни я, ни отец Георгий никогда прежде не участвовали в «Диктанте», инструкции от команды были столь точны и подробны, а скрипт мероприятия столь чётко прописан, что никаких технических трудностей и проволочек у нас не возникло. Очевидно, 20-летний опыт проведения «Диктанта» по всей стране и миру даёт о себе знать».

По завершении диктанта, ведущий отнёс все работы в обозначенное командой место. В течение недели работы со всего города будут проверяться командой филологов-волонтёров и 26 апреля участники смогут узнать свой результат. «Надеемся, что результаты будут хорошими, однако, в любом случае, «Тотальный Диктант» — это не экзамен, а лишь повод поработать над своей грамотностью», — говорит Александр. — «Хочется верить, что у этой встречи будут плоды как для нас, так и для её участников».



Источник: Информационная служба Архиепархии

Фото: ВК-страничка «Католики в Нижнем Новгороде»