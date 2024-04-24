Папа Римский — историкам: мир нуждается в «культурной дипломатии» (+ ФОТО)

20 апреля Святейший Отец принял на частной аудиенции делегатов Папского комитета исторических наук по случаю пленарного заседания, приуроченного к 70-летию со дня основания этого научного общества. Передает русская служба Vatican News.

В своей речи Папа подчеркнул международный и междисциплинарный характер комитета, ведущего плодотворную исследовательскую и издательскую деятельность.

Ватиканские учёные стремятся искать историческую истину в глобальном масштабе и диалоге с разными историографическими подходами и многочисленными традициями. Мультикультурное сотрудничество с другими историками помогает им расширять научные и человеческие связи, которые следует ценить и укреплять, проявляя внимание и открытость, свободную от любых «убийственных» идеологий.

Работая вместе с исследователями других культур и религий, Папский комитет вносит особый вклад в диалог между Церковью и современным миром: наше время требует «культурной дипломатии», основанной на миролюбивом и доброжелательном подходе, и это крайне злободневно в контексте «опасного глобального конфликта, за которым нельзя безучастно наблюдать».

Святейший Отец призвал историков расширять горизонты диалога и делиться с миром светом евангельской надежды, которая «не постыжает» (Рим 5,5). Церковь исторически связана с людьми всех времён; не будучи привязанной ни к одной определенной культуре, она стремится оживить сердце каждой культуры через свидетельство Евангелия и созидание цивилизации встречи.

Епископ Рима выразил пожелание, чтобы исторические исследования Папского комитета способствовали развитию и благу человечества: для этого важен уникальный взгляд на прошлое, чтобы сделать современный мир лучше.