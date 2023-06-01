Состоялась встреча председателя ОВЦС с главой Архиепархии Божией Матери в Москве

30 мая по приглашению архиепископа-митрополита Павла Пецци митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) посетил комплекс зданий Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

В ходе встречи председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата с монсеньором Пецци стороны обсудили ряд текущих вопросов отношений Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Фото — Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве: