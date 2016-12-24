Война за ёлки расколола израильское общество

В Израиле в преддверии Рождества и Нового года началась настоящая война за ёлки, пишет Life.ru ссылаясь на израильские СМИ.

Чиновники главного раввината Израиля выступили с заявлениями, что установка традиционных символов христианского Рождества в гостиницах страны противоречит законам иудаизма. Нашлись и сторонники вечнозелёных. Депутат кнессета (еврейского парламента) от партии «Еш атид» Йоэль Развозов в ответ на призыв убрать ёлки обратился 21 декабря с открытым письмом к главным раввинам Израиля и министру туризма.

В обращении противников рождественских ёлок менеджерам гостиниц Иерусалима, ставшем публично известным в этот вторник, говорится, что нарушители требований раввината рискуют лишиться сертификата кошерности заведения.

— В преддверии конца календарного года, мы хотели бы напомнить вам, что установка ёлки в гостиницах противоречит Галахе (совокупность иудейских законов, регламентирующих жизнь евреев. — Прим. Лайфа), и, разумеется, не должна производиться, — сказано в письме бывшего главного ашкеназского раввина Израиля Йоны Мецгера и главного сефардского раввина Израиля Шломо Амара менеджерам отелей.

В письме также указано, что целесообразно избегать проведения новогодних вечеринок, с напоминанием, что правильно отмечать Новый год в начале еврейского календаря.

Днём ранее Элад Дуков, раввин «Техниона» — Израильского технологического института, престижного светского научно-технического вуза — запретил студентам входить в здание студенческого союза в университетском городке из-за того, что там установлена рождественская ёлка.

— Рождественская ёлка является религиозным символом — не христианским, но, что хуже, языческим, — написал Элад Дуков в рубрике вопросов и ответов на религиозном сайте Srugim. — В Галахе ясно говорится: когда возможно, следует избегать мест, где происходит идолопоклонство в любом виде. Таким образом, не следует входить в здание студенческого союза, если в этом нет необходимости.

Борец за установку ёлок, депутат кнессета Йоэль Развозов в своём письме указал на то, что не понимает по какой причине главный раввин Иерусалима связывает декоративные ёлки с кашрутом в гостиницах столицы. Он подчеркнул важность уважительного отношения к традициям других людей.

— Наряженная ель в гостиницах является знаком уважения по отношению к множеству гостей и туристов, прибывающих в Израиль из-за границы в период окончания календарного года, и создаёт для них комфортную атмосферу — пишет Развозов в открытом письме. — Во многих странах мира принято устанавливать символы праздника Ханука в центральных туристических местах, и это не вызывает отрицательной реакции со стороны властей и граждан.

Своё отношение к запрету раввинов устанавливать ёлки в гостиницах также высказала депутат кнессета Ксения Светлова, входящая в блок «Сионистский лагерь».

— От раввинов, объявивших войну деревьям, новогодним ёлкам, не ожидаю уже ничего хорошего. — сказала она. — Но мне хотелось бы, чтобы государство Израиль потребовало от своих государственных служащих, в том числе и в раввинатах, научиться уважать чувства более миллиона русскоязычных израильтян, которые хотят отпраздновать Новый год с красиво наряженной праздничной ёлкой.

Министерство туризма Израиля также отреагировало на этот конфликт интересов.

— Решение устанавливать ёлки в гостиницах, в которых размещаются христианские туристы, которые приезжают в Израиль на Рождество и Новый год, подлежит каждой гостинице, — прокомментировали в Министерстве. — Даже в нехристианских странах, в том числе странах Персидского залива, принято ставить ёлки в гостиницах, в которых размещены христианские гости. Мы приветствуем тысячи паломников, которые приедут в Израиль.