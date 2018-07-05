В Венгрии прошла международная научная конференция, посвящённая религиозным конфликтам

В Центральном европейском университете прошла трёхдневная научная конференция «Конфликт в области Священного: разногласия между религиями и внутри них», сообщает Седмица.ру со ссылкой на сайт университета.

«Конфликты между различными религиозными сообществами или внутри этих сообществ происходили с той или иной степенью интенсивности на протяжении всей истории человечества», – говорится в пресс-релизе форума. – При этом позиция одной из сторон конфликта оценивалась и часто оценивается до сего дня с точки зрения соответствия или не соответствия оппонента истине». Почти всегда одна из сторон конфликта мыслила о себе в категориях ортодоксии, противостоящей гетеродоксии (или ереси), в категориях священного, отвергающего профанное или богопротивное.

Поскольку споры, касающиеся различных религиозных верований и обычаев, сложно пересекаются с другими областями человеческой деятельности (такими, как политика, культура или социальные отношения), то они образуют, как учёные это называют, комплексные конфликты. Такого рода конфликты побуждали народы и правителей вырабатывать компромиссные позиции.

Основной целью конференции её организаторы видели в том, чтобы предоставить дискуссионную площадку для исследователей, которые хотели бы поделиться наработками в области изучения исторических, социальных и идеологических последствий религиозных разногласий, особенно в контексте растущего плюрализма и религиозной пестроты современных стран и народов, сосуществующих на одной территории. Основными на форума стали следующие вопросы: Какие мотивы служат обоснованием религиозных убеждений отдельных лиц и сообществ? Как верующие могут использовать положения своей религии перед лицом надвигающихся конфликтов? Что является основой религиозных институций? Какова роль и значение ортодоксального и гетеродоксального аспектов в межконфессиональных и внутриконфессиональных разногласиях? и др.

В работе конференции приняли участие несколько десятков теологов, религиоведов, социологов и историков из университетов и исследовательских центров Венгрии, Румынии, Австрии, Португалии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Бельгии, Малайзии, Ирана.

Спленарным докладом на тему «Религиозные системы и формы ведения войны до начала Нового времени – в Западном христианстве, японском буддизме и некоторых направлениях ислама» выступил известный специалист в области религиозных конфликтов, профессор религиоведения Венского университета Филипп Бук. Работа конференции была составлена из семи тематических сессий.

Одна из сессий под названием «Область индивидуального решения – приватные практики против публичности» была полностью посвящена межрелигиозным конфликтам и проявлениям религиозного разнообразия в Венгрии: «Межконфессиональные конфилкты в XVIII в. в области Ноград», «Страдание души или действие сатаны? Протестантская практика изгнания демонов в период раннего Нового времени в Верхней Венгрии и Трансильвании»; Последователи языческой религии Викка или Нео-Викка? Вопросы религиозной практики и посвящений в венгерских общинах адептов культа Викка»

Большая часть сообщений форума была связана с проблемой конфликтов внутри ислама и конфликтов радикальных исламистов с представителями других религий (сессии «Инаковость в культурах Ближнего Востока» и «Принятие и отвержение в современном исламе»), в частности:

– «Зиндик» как эпитет для изображения «иного» по вере в зороастризме и исламе;

– Трактат Аль-Газали «Признаки различия ислама и тайного неверия» и умеренный подход к такфиру в исламе;

– Различные практики салафийско-джихадисткой идеологии среди радикальных исламистов Малайзии;

– Межрелигиозный диалог в Индонезии: Концепции и идеи о противостоянии и примирении между религиями;

– Категоризация насилия а «религий» на Ближнем Востоке: сопоставление нарративов «культурного» насилия в Верхнем Египте и «религиозного» насилия в других регионах Ближнего Востока, и др.

Два доклада были посвящёны осмыслению опыта полемики православных христиан с религиозными оппонентами в разные эпохи. Первый доклад назывался «Христиане, иудеи и язычники в Антиохии: по поводу трактата «Доказательство против иудеев и язычников о том, что Христос есть Бог», атрибутируемый Иоанну Златоусту», второй – «Трактовка разногласий между Православием и исламом в греческих апологетических и полемических анти-исламских трактатов XVI-XVIIвв.

На разных сессиях научного форума прозвучали ещё ряд сообщения различной тематики:

– Двойственная природа сущности религиозного в миметической теории;

– Ужас истории в картине мира Мирча Элиаде: соотношение между религией и насилием;

–Религия без конфликтов? Что представляла бы собой религия без конфликтов?

– Прогресс или деградация? Гуситский взгляд на историю средневековой Церкви;

– Религиозный аспект этнических конфликтов: значение религиозной составляющей в Нагорно-карабахском конфликте, и др.