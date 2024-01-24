Папа призвал избегать неравенства в здравоохранении

19 января Папа Франциск направил послание участникам конференции «Хельсинкская декларация: исследования в условиях нехватки ресурсов». В эти дни международный симпозиум проходил в Ватикане под эгидой Всемирной медицинской ассоциации, Папской академии жизни и Американской медицинской ассоциации. Передает Vatican News.

По словам Святейшего Отца, Декларация, принятая в 1964 году, подчёркивает фундаментальный вопрос свободы и информированного согласия в клинических испытаниях и вносит существенный вклад в переход «от исследований на пациентах к исследованиям с пациентами»:

«Асимметрия в терапевтических отношениях слишком очевидна, и центральная роль больного человека ещё не стала реальностью. Её необходимо постоянно защищать и продвигать в новых для медицины условиях, которые стремительно развиваются и включают в себя новые технологические и фармацевтические ресурсы, экономические интересы и коммерческие альянсы, а также культурный контекст, в котором легче распоряжаться другими в своих собственных целях».

В центре внимания Папы – наиболее уязвимые страны с низким уровнем дохода: именно они нуждаются в особой защите от многих несправедливостей. Епископ Рима также поднимает вопрос о роли искусственного интеллекта, ссылаясь на своё Послание ко Всемирному дню мира 2024 года:

«Крайне важно избежать неравенства в области здравоохранения, клинической помощи и медицинских исследований. Нельзя допустить, чтобы забота о здоровье <…> была подчинена редуктивному мышлению рынка и технологий».

Святейший Отец призывает найти конкретные решения, чтобы обеспечить баланс между возможностями исследований и благосостоянием пациентов, дабы расходы на исследования и доступ к их благам были справедливо распределены.

«Уважение свободы различных вовлечённых сообществ означает также признание их культурной чувствительности, которой не должны вредить чуждые для неё модели познания и социальные практики. Таким образом мы сталкиваемся с проблемами, поднимающими вопросы глобальной справедливости в области здравоохранения».

В свете опыта пандемии Папа призывает «продвигать такой взгляд на международное сообщество, который действительно находится на службе человеческой семьи», в перспективе социальной дружбы и всеобщего братства (см. Fratelli tutti 173).



(На фото — Луджаин Алькодмани, президент Всемирной медицинской ассоциации и монсеньор Ренцо Пегораро, канцлер Папской академии жизни)