Предстоятель РПЦ отметил Польшу и Венгрию как приверженные христианским ценностям страны Европы

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поставил Венгрию и Польшу в пример европейцам как страны, стремящиеся сохранить приверженность христианским ценностям.

«Религия никуда не уходит из жизни общества. Более того, ее влияние на общественную жизнь в некоторых регионах мира даже растет. И речь не только о ряде стран так называемого глобального Юга, в которых приверженность традиционной культуре воспринимается как важнейшая составляющая национальной идентичности, но даже в странах коллективного Запада картина неоднородная. Взять хотя бы Венгрию или Польшу, которые вопреки всему стремятся сохранять приверженность христианским ценностям», — сказал он, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

По словам предстоятеля РПЦ, популярные в XX веке разговоры о «неизбежной маргинализации» религии показали свою полную несостоятельность. «Я с интересом наблюдаю выступления и венгерского, и польских лидеров. <…> Конечно, там существует много политических факторов, которые мешают, но национальное самосознание, и в том числе, я думаю, что убеждения этих лидеров, которые являются правоверными католиками, тоже не может мириться с тем, что сегодня происходит на западе», — отметил он.



Источник: ТАСС