Католики Шри-Ланки просят беатифицировать погибших в терактах на Пасху 2019 года

Католики Шри-Ланки почтили 21 апреля память своих единоверцев, погибших пять лет назад в результате серии террористических актов в Пасхальное воскресенье. Об этом сообщает «Благовест-инфо».

21 апреля 2019 года террористы-смертники ИГИЛ (Террористическая организация, запрещенная в РФ) взорвали бомбы во время утренней пасхальной мессы в двух католических храмах острова, одной протестантской церкви и нескольких отелях. Всего атака унесла жизни 269 человек, более пятисот были ранены. Среди погибших – 171 католик.

Пять лет спустя после этой трагедии Католическая Церковь в Шри-Ланке объявила, что хочет инициировать процесс беатификации погибших как мучеников.

Архиепископ Коломбо кардинал Альберт Малколм Ранджит совершил траурную мессу в церкви св. Антония в Коломбо (одной из взорванных церквей). Поминовение и две минуты молчания о жертвах терактов прошли во всех католических храмах страны. Процессия верующих отправилась из Коломбо в Негомбо – в этом городе взрыв прогремел в церкви св. Себастиана. Кардинал Ранджит совершил поминовение погибших на кладбище, где они похоронены. В Негомбо прелату была вручена петиция о прославлении погибших с 50 тыс. подписей. Архидиоцез Коломбо передаст документ в ватиканскую Дикастерию по канонизации святых с запросом разрешить начать епархиальную стадию процесса беатификации, сообщает Fides.

Священник Грегори Ваджира Силва из церкви св. Себастиана в Негомбо потерял в «пасхальной бойне» 115 прихожан, 27 из них – дети, сообщает сайт фонда «Помощь Церкви в нужде».

Церковь св. Себастиана находится в районе Негомбо Катувапития – «маленьком Риме», как его называют из-за большого количества живущих там католиков. «Все произошло так быстро, неожиданно, так жестоко. Я не мог поверить своим глазам – повсюду были тела», вспоминает события пятилетней давности о. Силва. Он рассказал о том, что происходило в Негомбо после теракта: все церкви были закрыты из-за опасений новых терактов. Священники ходили по домам пострадавших семей, чтобы оказать им поддержку, там же совершали мессы. На территории церкви св. Себастьяна не было достаточно места, чтобы похоронить всех погибших, и владелец ближайшего кладбища передал в дар храму участок земли для погребения.