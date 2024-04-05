Вышел первый в 2024 году номер научного журнала о религии Studia Religiosa Rossica

В электронном формате вышел первый в 2024 году номер научного журнала о религии «Studia Religiosa Rossica» (издается Центром изучения религий Российского государственного гуманитарного университета — РГГУ).

Выпуск посвящен материалам международной конференции «Nova documenta fidei: история и литература в раннехристианских мученичествах», совместно организованной РГГУ, НМУ и Лабораторией ненужных вещей 25-26 марта 2023 года.

Центральная тема номера — мартирологический памятник III в. н.э. «Страсти Свв. Перпетуи, Фелицитаты и с ними пострадавших». В журнале опубликован комментированный русский перевод латинской версии этого уникального сочинения, выполненный участниками семинара «Дневники христианских мучеников» под руководством Н.В. Брагинской и А.И. Шмаиной-Великановой, а также ряд статей, посвященных отдельным литературным, историческим и социокультурным аспектам текста.



Источник: Богослов.Ru