«История пророка Ионы» в приходском театре католической общины Томска (+ ФОТО)

В воскресенье 21 апреля «Покровский театр», работающий при томской католической общине, представил публике свой премьерный спектакль «История пророка Ионы».

Автором сценария и режиссёром-постановщиком спектакля является отец Овсеп Меликсетян SJ, его помощником по организации театрального проекта стала Олеся Шумская. В качестве актёров были задействованы местные прихожане: в основном родители, чьи дети посещают уроки катехизации после воскресной службы. Участие принимали и представители более старшего поколения, а также молодёжь (в том числе иностранные студенты) и совсем юные прихожане. Всего на сцене было занято 24 исполнителя, из которых шестеро – дети.

Главная роль пророка Ионы досталась 70-летнему активному прихожанину Станиславу Дорабялло. И ещё одиннадцать детей сопровождали сценическое действо чтением стихотворений.

Опыт работы над театральной постановкой показал, что это как хороший повод для объединения прихожан разного возраста (от мала до велика), так и своеобразная массовая катехизация.

На сцене звучали не только диалоги из Священного Писания. Здесь также имела место современная интерпретация библейских картин, которая причудливо соединяла возвышенную духовность и легкую сатиру.

Звучали песни, читались поэтические тексты. И ещё была проделана непростая, серьёзная работа по изготовлению сложных декораций: большого деревянного кита, чучел животных, а также богатого использования различных тканей. В качестве своего участия в постановочном процессе дети трудолюбиво вырезали небольшие фигурки китов, старательно разучивали тексты песен и стихов. Финалом спектакля стало хоровое исполнение знаменитой песни Леонардо Коэна «Аллилуйя».

Зрителями на премьере были не только католики, но и все желающие. А длительные аплодисменты по окончании спектакля говорили сами за себя.

Надеемся, что добрая традиция «Покровского театра» ежегодно устраивать спектакль после Пасхи закрепится на долгие годы!



Алина Багинская

Полная видеозапись представления — по ССЫЛКЕ

Большая фотогалерея с места события: