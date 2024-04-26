В Ватикане проходит слёт «Католического действия»

Утром 25 апреля ватиканская площадь Святого Петра была заполнена участниками встречи итальянского движения «Католическое действие». Прибыв на площадь, Папа встретил «взгляды, полные радости и надежды», как сам он сказал, обращаясь к многочисленным гостям всех возрастов и призваний. Передает русская служба Vatican News.

Тема встречи «Католического действия» — «Открытые объятия». «Объятие – это одно из самых спонтанных проявлений человеческого опыта», — прокомментировал Папа, отметив, что жизнь человека всегда наполнена объятиями, начиная с самых первых, родительских:

«Но прежде всего она охвачена огромными объятиями Бога, Который любит нас первым и никогда не перестает нас обнимать, особенно после того, как мы теряемся и возвращаемся, о чем и говорится в притче о Милосердном отце».

По словам Папы, бывает три вида объятий: объятия, которых не хватает, объятия, которые спасают, и те, которые изменяют жизнь.

«Объятия, которых не хватает»: Папа пояснил, что мир не всегда позитивно реагирует на наш порыв, и мы встречаем замкнутость, сопротивление, когда «руки ожесточаются и кулаки сжимаются с угрозой».

«Да, у истоков войны часто – объятия, которых не было или которые были отвержены, а за ними последовали предрассудки, непонимание и подозрительность, вплоть до того, что другой стал казаться врагом».

«Объятия, которые спасают»: уже обычное человеческое объятие выражает позитивные и основоположные ценности, такие как привязанность, доверие, ободрение и примирение. Но объятия становятся еще более жизнеутверждающими, когда они воспринимаются в свете веры, ведь в центре нашей жизни – объятия милосердного Бога, Который спасает, Отца, открывшего Себя в Иисусе, и Его лик отражается в каждом Его жесте – прощении, исцелении, освобождении, служении.

Наконец, есть объятия, которые изменяют жизнь. Такие объятия «указывают на новые пути, пути надежды», подчеркнул Папа и привел в пример святых, в чьей жизни поворотным моментом было именно объятие: так, святой Франциск оставил все и последовал за Господом после того, как заключил в объятия прокаженного.

«Чем больше вы сможете обнять и поддержать каждого нуждающегося брата, тем больше будете присутствием Христа», — отметил Папа, призывая членов «Католического действия» развивать «культуру объятий».

В конце своей речи Святейший Отец подчеркнул синодальный характер встречи итальянского церковного движения:

«Видеть вас здесь вместе — подростков, семьи, мужчин и женщин, студентов и работников, молодых, взрослых и самых взрослых (как вы называете людей моего поколения) – это наводит меня на мысль о Синоде».

Папа Франциск пожелал участникам встречи быть «атлетами и знаменосцами синодальности» в своих епархиях и приходах.